بعد تحذيرات الموجة الثانية.. السكة الحديد والمترو يستعدان لـ كورونا

رفعت السكة الحديد وشركة مترو الأنفاق حالة التأهب القصوى، لمواجهة الموجة الثانية لفيروس كورونا، حال زيادة أعداد الإصابات، تزامنا مع بداية فصل الشتاء، وبدء العام الدراسي الجديد، والمنتظر أن يبدأ فى 17أكتوبر المقبل، من حيث تنفيذ جميع الإجراءات الأحترازية، للوقاية من الفيروس، والعمل على تنفيذ جميع الإجرءات اللازمة لمجابهته، للحفاظ على سلامة وآمن الركاب.

وأكّدت السكة الحديد، أنَّه سيتمّ تحرير محاضر ضد الركاب المخالفين الذين لا يرتدون الكمامات الطبية بمكاتب الشرطة الموجودة بالمحطات واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين للقرار وتحصيل الغرامة المقررة والبالغة 4 آلاف جنيه، مع التنبيه على الركاب بارتداء كمامات في أثناء دخول المحطات أو استقلال القطارات.

فيما شددت شركة مترو الأنفاق على استمرارها في توزيع الكمامات على كل العاملين لديها، وكذلك توفير كمامات بشبابيك التذاكر بالمحطات للبيع للجمهور، ضمن الإجراءات الوقائية لمواجهة فيروس كورونا، مؤكدة أن أعمال تنظيف المحطات يتم بصورة مستمرة ومنتظمة.

وترصد "الوطن"، فى 8 معلومات خطة السكة الحديد ومترو الأنفاق لمواجهة الموجة الثانية لفيروس كورونا إذا حدثت..

1- تعقيم القطارات قبل إنطلاق الرحلات وعقب العودة بشكل دورى.

2- تطهير المحطات ومكاتب الإداريين وصرافين التذاكر كل ساعتين.

3- تركيب 800 جهاز تعقيم بمحطات السكة الحديد ومترو الأنفاق.

4- توفير ملصقات للتوعية بالمحطات وبث رسائل توعوية عبر الإذاعة الداخلية عن الفيروس وأعراضه وطرق الوقاية منه.

5- إلزام جميع العاملين المتعاملين مع الجمهور بارتداء الكمامات والقفازات الطبية، لمنع انتشار الفيروس.

6- عدم السماح لأى راكب باستقلال القطارات دون ارتداء الكمامات الطبية.

7- تحرير محاضر فورية ضد المخالفين لتعليمات ارتداء الكمامات الطبية ودفع غرامى قدرها 4 الآف جنيه.

8- عقد ندوات توعوية للعاملين بالسكة الحديد والمترو عن كيفية انتشار الفيروس وطرقة مجابهته.

9- توفير وحدات إسعافية متنقلة لعلاج الحالات الحرجة والطارئة بالمحطات لحين التواصل مع أقرب المستشفيات لينقلوا الحالة إليها.