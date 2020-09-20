نجلاء بدر والدة جميلة عوض في "لازم أعيش" للمرة الثانية خلال 4 أعوام

تواصل الفنانة نجلاء بدر تصوير دورها في قصة "لازم أعيش" ضمن أحداث مسلسل "إلا أنا"، المعروض حالياً علي إحدي الفضائيات المصرية.

وعلمت "الوطن" أن نجلاء تجسد دور والدة جميلة عوض وفقاً للأحداث، حيث تنشغل بشؤون الأخيرة التي تعمل موظفة في أحد البنوك رغم ثراء أهلها، وتتوالي الأحداث.

وسبق وأن جسدت نجلاء بدر الدور نفسه في المسلسل اللبناني "جريمة شغف" للمخرج وليد ناصيف عام 2016، حيث جسدت دور والدة جميلة عوض وفقا للأحداث، وشاركهما البطولة كل من قصي خولي، مني واصف، أمل عرفة، نادين الراسي، فراس سعيد، تقلا شمعون، من تأليف نور شيشكلي.

ويشارك في بطولة "لازم أعيش" أحمد خالد صالح، خالد أنور، سلمي أبوضيف وعدد من النجوم، من تأليف نجلاء حديني وإخراج مريم أحمدي.