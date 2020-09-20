للإغلاق وقت العمل.. إحالة 3 من مديري مراكز الشباب للتحقيق في الدقهلية

وافق الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، على إحالة 3 من مديري مراكز الشباب بنطاق إدارة شباب منية النصر للتحقيق، بعد أن تلاحظ وجودها مغلقة في أوقات العمل الرسمية أثناء حملة للمرور والتفتيش الميداني على مواقع العمل بنطاق الإدارة.

خرجت حملة التفتيش والمتابعة في إطار خطة المرور تنفيذا لتكليفات محافظ الدقهلية حرصا على تقديم خدمات متميزة للمواطنين في كافة المجالات وقطاعات المرافق والخدمات، من خلال متابعة الأداء وتحقيق الانضباط والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، ومكافأة المجدين ومعاقبة المقصرين.

صدر قرار محافظ الدقهلية بعد الاطلاع على التقرير الذى عرضته نجوى أحمد أمين مدير عام الإدارة العامة للتفتيش والمتابعة بديوان المحافظة بشان حملات المرور الميداني خلال الفترة من 29 أغسطس الماضي وحتى أول سبتمبر الجاري بنطاق مركزي المنزلة ومنية النصر.

وأوضح نجوي أحمد أمين، في تقريرها، أن مراكز الشباب التي تم إحالة مديريها للتحقيق هي مراكز شباب "كفر الكردي، وعزبة مصطفى سليم، ومنشية السلام" ، التابعين لإدارة الشباب بمنية النصر.

وتضمن التقرير بأنه تم المرور على عدد من مراكز الشباب شملت مركز شباب جديدة المنزلة بمركز المنزلة، ومركز شباب الكردي، ومركز شباب منشأة عاصم التابعين لإدارة منية النصر.

وكلف محافظ الدقهلية وكيل وزارة الشباب والرياضة بسرعة اتخاذ الاجراءات اللازمة نحو تلافى كافة الملاحظات الواردة بتقرير التفتيش والمرور، ووجه بسرعة إنهاء إجراءات إحلال وتجديد ملعب مركز شباب جديدة المنزلة، كما وجه بالمتابعة الدورية بجميع مراكز الشباب على مستوى المحافظة.

ووجه المحافظ رئيس مركز ومدينه منية النصر بتشكيل لجنه مشتركة مع الشباب والرياضة لإجراء معاينه على الطبيعة لسلم مركز شباب منشأة عاصم للوقوف على مدى سلامته الإنشائية وعرض تقرير مفصل لاتخاذ ما يلزم بشأنه.