ما العقوبة المتوقعة حال هروب مالك العقار دون تقديم طلب تصالح؟

قال الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية، إنّ المدة المحددة للتصالح على مخالفات البناء تنتهي بنهاية الشهر الحالي، وفق قرار الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء.

وأضاف قاسم، لـ"الوطن"، أنّ وزارة التنمية المحلية تناشد المواطنين سرعة التوجه إلى المراكز التكنولوجية التابعين لها، لتقديم طلبات التصالح، موضحا أنّ المراكز تفتح أبوابها من الصباح حتى الفترة المسائية، ولا تغلق إلا بعد خروج آخر مواطن.

هروب المالك دون التصالح

وفيما يتعلق بهروب مالك العقار المخالف وعدم تقدمه أو الشاغرين للوحدات بأى طلب تصالح ومرور مهلة التصالح، أشار قاسم إلى أنّه حال انتهاء مدة التصالح وتخلف المخالف عن التقدم للتصالح، سيتم اتخاذ الاجراءات القانونية حياله من قطع مرافق وغرامة وإزالة وحبس.

تيسيرات للمواطنين

وأشار إلى وجود تيسيرات متعددة لخدمة المواطنين الراغبين في التصالح على مخالفات البناء، بينها قبول أي أوراق للتصالح بعد انتهاء المدة، وبعدها يستكمل المواطن المستندات المطلوبة في غضون شهرين، فضلا عن إمكانية تقديم أي مخالف طلب التصالح سواء مالك أو صاحب وحدة أو اتحاد شاغلين، ووجود تسهيلات في السداد وخصم 25% لمن يدفع قيمة التصالح دفعة واحدة، أو السداد بنظام التقسيط حسب ظروف ذوي الشأن.

عوائد التصالح

وأوضح أنّ عوائد التصالح تذهب لخدمة المواطن كالتالي، 25% للاسكان الاجتماعي، و39% للمحافظات للإنفاق على البنية التحتية من صرف صحي ومياه شرب وإنارة وطرق محلية.

وفي وقت سابق، رصدت "الوطن" قيمة التصالح في عدد من المخالفات وفق قانون التصالح رقم 17 لسنة 2019، والمعدل بالقرار رقم 1 لسنة 2020، وتتولى اللجنة الفنية المشكلة طبقا للمادة الثانية من قانون التصالح في مخالفات البناء، المعاينة وتحديد قيمة إجمالي مقابل التصالح وتقنين الأوضاع المطلوب سدادها، بناء على سعر المتر المحدد بالمنطقة الواقع بها العقار، الصادر بقرار من المحافظ، وإجمالي مسطح المخالفة، على أن تراعى النسب الواردة بالمادة 7 من اللائحة التنفيذية للقانون، حسب نوع المخالفة، على النحو التالي:

- 100% قيمة التصالح على مخالفة البناء دون ترخيص وتجاوز الاشتراطات التخطيطية والبنائية.

- 100% قيمة التصالح من قيمة سعر المتر المسطح على مخالفة تغيير الاستخدام في المناطق التي ليس لها مخططات تفصيلية.

- 50% قيمة التصالح من قيمة المتر المسطح على مخالفة البناء دون ترخيص ومطابق للاشتراطات التخطيطية والبنائية السارية.

- 25% قيمة التصالح على مخالفة الرسومات المعمارية والإنشائية للترخيص الصادر وبذات المسطح وعدد الأدوار المرخص بها.

- 20% قيمة التصالح على مخالفة الرسومات الإنشائية للترخيص الصادر، ومطابقة للرسومات المعمارية وبذات المسطح وعدد الأدوار المرخص بها.

- 50% قيمة التصالح على مخالفة الرسومات المعمارية للترخيص الصادر ومطابقة للرسومات الإنشائية، وبذات المسطح، وعدد الأدوار المرخص بها، مع مراعاة أنّ كل الحالات السابقة لا يقل سعر متر التصالح عن 50 جنيها.