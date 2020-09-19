إقبال كبير على تقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء بالمحافظات

شهدت المراكز التكنولوجية بأحياء المحافظات، إقبال كبير من المواطنين لتقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء، وذلك قبل نهاية الموعد المحدد للتصالح نهاية الشهر الجاري.

وطالب اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، المواطنين الراغبين في التصالح على مخالفات البناء، بسرعة التقدم بطلباتهم، واستغلال التيسيرات التى قررتها الدولة، لتقنين أوضاعهم للحفاظ على الثروة العقارية للمواطنين، وتجنيب عقوبات الحبس والغرامات وأعمال الإزالة، وقطع المرافق، والحفاظ على الثروة الشخصية للمواطنين من العقارات والوحدات السكنية، ورفع قيمتها وتثبيت ملكيتها.

شعراوى: الدولة جادة في منع أي مخالفات أو تجاوزات جديدة

وشدد شعراوي، على أن الدولة جادة فى منع أى مخالفات أو تجاوزات جديدة بكل المحافظات، فيما يخص ملف البناء مرة أخرى، كما تسعى لاستيداء حقوقها كاملة، وسيتم اتخاذ كل الإجراءات اللازمة، لضبط منظومة البناء بكل المحافظات، وتقليل حجم العشوائيات والبناء المخالف.

وجدد وزير التنمية المحلية مطالبته للقيادات المحلية بالمحافظات بضرورة التبينة على رؤساء الأحياء والمراكز والمدن والوحدات المحلية بالتواجد على مدار اليوم، بالمكاتب لمساعدة المواطنين فى حل أى مشكلات تواجههم، وعدم المغادرة من المكاتب فى حال وجود مواطنين يرغبون فى تقديم طلبات التصالح، والعمل خلال الفترة المسائية والعطلات الرسمية، لسرعة الإنتهاء من هذا الملف المهم، الذى توليه القيادة السياسية والحكومة أهمية قصوى خلال الفترة الحالية.

التواجد باستمرار خلال تلقي طلبات التصالح وإزالة أي عراقيل تواجه المواطنين

وفي القاهرة تواصل الأحياء فتح باب تلقى طلبات التصالح حتى السادسة مساء يوميا، ولا تغلق حتى خروج آخر مواطن يقدم طلب التصالح، وشدد اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، على رؤساء الأحياء، بالتواجد باستمرار خلال تلقى طلبات التصالح وإزالة أى عراقيل تواجه المواطنين، وتقديم كل التيسيرات لقبول طلبات التصالح.

إحياء محافظة القاهرة تتلقى قرابة 8 آلاف طلب يوميا للتصالح

وأكد اللواء إبراهيم عوض، مدير المتابعة الميدانية بالقاهرة، أن إحياء المحافظة تتلقى قرابة 8 آلاف طلب يوميا للتصالح.