مدير تصوير "أمر شخصي": شيري عادل ذكية وممثلة من العيار التقيل

أبدى مدير التصوير تامر جوزيف، سعادته لمشاركته في حكايتين ضمن حكايات مسلسل "إلا أنا" الذي يعرض على شاشة قنوات dmc.

وقال "جوزيف"، إن تجربته مع حكايتي "بنات موسى"، و"أمر شخصي"، إنه قدم "بنات موسى"، بـ"ستايل" وصورة وشكل مختلف تمامًا عن "أمر شخصي"، وذلك بحسب الدراما التي تقدمها كل حكاية.

وعبر عن امتنانه وسعادته للنجاح الذي حققته حكاية "بنات موسى" من إشادة جماهيرية وتحقيق التجربة لمشاهدات عالية، خصوصًا أن الصورة كانت أحد العناصر المميزة في العمل، وكذلك الحال بما تحصده حاليًا حكاية أمر شخصي من مشاهدات عالية تزامنًا مع عرض الحلقات.

وأوضح أنه اختار أن يقدم صورة مختلفة لـ"أمر شخصي" عن "بنات موسى" لاختلاف القصة والأحداث والشخصيات.

وأشار جوزيف إلى أن العمل مع شيري عادل، "ممتع جدًا، باعتبارها نجمة ذكية وممثلة من العيار الثقيل، كان لها دور كبير في خروج العمل بهذا الشكل الرائع، وإنجاز الشغل بسرعة وفي أقل وقت ممكن وبجودة عالية أوي، وأعطتنا فرصة كبيرة ومساحة أكبر إننا نعمل شغل حلو".

ووجه "جوزيف"، الشكر للقائمين على الإنتاج لتوفير كل الإمكانات للعمل لخروجه بأفضل شكل وصورة له.

وعن ميدو عادل أمام الكاميرا، قال "جوزيف": "ممثل ملتزم وهادئ أمام الكاميرا، وهو صديقي من زمان جدا، والصداقة دي بتنفع أوي في الشغل، لأنك لما تشتغل مع واحد صاحبك غير لما تشتغل مع واحد لسه متعرفوش، وده بينعكس على الكواليس إن جوها يكون جميل ورائع والجميع يكون مستمتع".

حكاية "أمر شخصي" هى الحكاية الرابعة من مسلسل "إلا أنا" من بطولة شيري عادل وميدو عادل وإيهاب فهمي وجمال عبد الناصر ونهال عنبر ومعتز هشام ونور إيهاب، تأليف عمر عبد الحميد، مدير تصوير تامر جوزيف، وإخراج محمود كامل، ومن إنتاج أروما للمنتج تامر مرتضى بشراكة مع المتحدة للخدمات الإعلامية.

حكاية "بنات موسى" من بطولة وفاء عامر، وصبري فواز، وكمال أبو رية، ومحمد عز، ونادية رشاد، وياسر على ماهر، وصفاء جلال، وديانا هاشم، وهاجر عفيفي، وشاهيستا سعد، ومجدي السباعي، ومصطفى عبدالسلام، ومحمد العمروسي، وتأليف أمين جمال ومحمد محرز، إخراج محمد أسامة.

مسلسل "إلا أنا" قصة يسري الفخراني، تدورأحداثه في 60 حلقة، وهو عبارة عن مجموعة من القصص المستقلة، كل قصة منها تدور في 10 حلقات، وتسرد تلك القصص وقائع وأحداثًا حقيقية.