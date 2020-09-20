آخرها التعاون مع الكونغو.. مصر تنقل خبرتها في التحول الرقمي لأفريقيا

تعمل مصر دائما على نقل خبراتها في مجالات التحول الرقمي وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، إلى الدول الأفريقية.

وأطلقت مصر قبل نحو عام مبادرة "أفريقيا لإبداع الألعاب والتطبيقات الرقمية"، وهي مبادرة رئاسية تهدف إلى تنمية قدرات 10 آلاف شاب مصري وأفريقي وتأهيلهم على تطوير الألعاب والتطبيقات الرقمية باستخدام أحدث التقنيات، وأيضًا تحفيز تأسيس 100 شركة مصرية وأفريقية ناشئة في هذا المجال، بالتعاون مع وزارة الخارجية وعدد من الشركات العالمية والوزارات والمؤسسات في مختلف الدول الأفريقية.

كما تم إطلاق كأس أفريقيا للألعاب والتطبيقات الرقمية وهي المسابقة الأولى من نوعها في أفريقيا، حيث توفر لرواد الأعمال والشركات الناشئة في مراحلها المبكرة منصة هامة لاستعراض أفكارهم الابتكارية وتقديم مشروعاتهم التجارية في هذا المجال، بالإضافة إلى جوائز ومنح مالية بإجمالي 60 ألف دولار.

وتقدم للمسابقة 192 فريقًا وشركة ناشئة من 12 دولة أفريقية، ووصل للنهائيات التي تم تنظيمها في مصر 30 فريقًا وشركة من تسع دول أفريقية.

فيما وقعت شركة بنية "فايبر مصر"، اتفاقية مع وزارة البريد والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات بجمهورية الكونغو الديمقراطية؛ الجهة المسؤولة عن البنية التحتية للاتصالات في جمهورية الكونغو الديمقراطية، حيث أنه بموجب هذه الاتفاقية، ستقود شركة بنية عملية تطوير البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات في جمهورية الكونغو الديمقراطية من خلال إنشاء الشبكة الوطنية للألياف الضوئية.

وتشمل الاتفاقية ربط جميع المدن الكونغولية رقمياً، مما سيترتب عليه رفع كفاءة خدمات الشبكات عالية الجودة والسرعة لسكان جمهورية الكونغو الديمقراطية وتقديمها للمواطنين بتكلفة منخفضة.

وستعمل وزارة البريد والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات بجمهورية الكونغو مع شركة بنية للكابلات على بناء الشبكة الوطنية للألياف الضوئية وفق أعلى المعايير العالمية، وسوف يتم تنفيذ المشروع على مرحلتين: الأولى هي تنفيذ وتطوير البنية التحتية للشبكة، وتليها المرحلة الثانية وهي التشغيل وإدارة العمليات وتوفير خدمات رقمية متكاملة لمواطني جمهورية الكونغو الديمقراطية.

وسيتم توريد كابلات الألياف الضوئية من قبل شركة بنية للكابلات (إحدى شركات مجموعة بنية)، والتي تعد أكبر مصنعا للألياف الضوئية في مصر وأفريقيا والمنطقة العربية.

والجدير بالذكر أنه تم تأسيس المصنع بالشراكة مع الهيئة العربية للتصنيع وبالتعاون مع شركة كورنينج العالمية الرائدة في هذا المجال.