تفاصيل معروضات أهلا مدارس: تخفيضات 35% وشنطة بـ50 جنيها

تنطلق اليوم الأحد ولمدة أسبوع، معارض"أهلا مدارس" في عدد كبير من المحافظات، وذلك بهدف توفير جميع المستلزمات المدرسية للمواطنين بأسعار مخفضة، إذ تصل نسبة التخفيضات إلى 35% مقارنة بالأسواق الأخرى.

ويقام معرض "أهلًا مدارس" في أرض المعارض بمدينة نصر، برعاية ودعم الغرفة التجارية للقاهرة وتحت رعاية وزارة التموين والتجارة الداخلية خلال الفترة من 20 سبتمبر حتى 27 سبتمبر الحالي بدءًا من الساعة 11 صباحًا.

ويوفر المعرض جميع متطلبات المدارس بأقل من سعر الجملة (الأدوات المدرسية – الزي المدرسي والأحذية والشنط - السلع الغذائية الأساسية للطلاب)، بأسعار تقل عن الأسواق الحرة وتصل لسعر الجملة وأقل، وتخفيضات تصل إلى 50% على جميع المنتجات.

ويقول علاء عادل عضو شعبة الأدوات المكتبية بالغرفة التجارية لـ"الوطن، إنّ المعرض يوفر هذا العام تخفيضات تتراوح من 30 إلى 50% إذ يوفر المواطن نحو 200 جنيه مقارنة بأسعار مثيلاتها في الأسواق، مضيفًا أنّ سعر الكشكول يبدأ من جنيهًا واحدًا، وسعر القلم الرصاص يبدأ من 50 قرشًا، فيما يبدأ سعر القلم الجاف من 75 قرشًا، أما الشنطة المدرسية فتبدأ من سعر 50 و75 جنيهًا.

وأضاف عضو شعبة الأدوات المكتبية، أنّ المعرض استحدث قسمًا خاصة بمستلزمات الكمبيوتر والأجهزة الإلكترونية يحتوي على لوحات مفاتيح وسماعات وفلاشات وغير ذلك.

وقال عمرو كمال خضر رئيس الشعبة العامة لتجار الورق باتحاد الغرف التجارية لـ"الوطن"، إن المعرض يوفر جميع الأدوات الورقية والمكتبية بجميع أنواعها فضلًا عن شنط المدارس والأحذية، موزعة على 4 صالات وهي أكبر مساحة تُخصص لبيع مستلزمات المدارس.

وأضاف "خضر" أنّ الأسعار بمعرض أهلًا مدارس هذا العام تقل عن مثيلاتها بالأسواق بنسبة 20%، فالسلعة المُباعة بـ100 قرش في السوق، يجدها المواطن بـ80 قرشًا بالمعرض، ما يعني توفير ما يقرب من ثلث ميزانية المواطن.

وتابع رئيس الشعبة العامة لتجار الورق أنّ أسعار الورق انخفضت إلى نحو 40% بدءًا من شهر مارس هذا العام مقارنة بالعام الماضي، ما يعني انخفاض جميع الأدوات المكتبية بالأسواق أمام المواطنين.