التموين: 180 شركة تشارك في "أهلا مدارس".. والتخفيضات تصل لـ 25%

كشف أحمد كمال، المتحدث باسم وزارة التموين والتجارة الداخلية، إن تخفيضات معرض أهلا مدارس، الذي سينطلق الأحد المقبل، تتراوح ما بين 20% وإلى 25%

وأكد "كمال"، لـ"الوطن"، أن عدد الشركات التى ستقدم منتجات ضمن المعرض يصل لـ180 شركة، موضحًا أنه سيتم إقامة 19 معرضا فى 12 محافظة وكذلك إقامة 21 معرضا متنقلا وبمشاركة 175 شركة بالمعارض المختلفة، بالإضافة لإقامة المعرض الرئيسي بالقاهرة بأرض المعارض.

التموين: بيع الزي المدرسي ومنتجات غذائية داخل أهلا مدارس

في وقت سابق قال أيمن حسام مساعد وزير التموين لـ"الوطن" أن المستهلك سيجد داخل المعارض كل ما يحتاجه لأبناءه مع دخول المدارس، بدءً من الزى المدرسي، والأدوات المكتبية وما تطلبه المدارس مثل السبلايز، ومنتجات غذائية، ومنتجات مدرسية، وكل ما يحتاجه.

وأشار إلى أن المعرض سيمنح الصفة الإشرافية له لوزارة الصحة والسكان للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية بداخله، حيث سيتم توزيع الكمامات والقفازات البلاسيتكية على المتوافدين من بوابة الدخول، فضلا عن توفير مساحات وفوارغ بين العارضين، وتوفير 100 نقطة تعقيم متوافر فيها الكحول لتعقيم الأيدي للزائرين، فضلا عن قياس الحرارة قبل الدخول.