"كانوا واقفين يتفرجوا".. مصرع سيدة وإصابة زوجها في مشاجرة بالدقهلية

لقيت ربة منزل مصرعها وأصيب زوجها بمحافظة الدقهلية، اليوم، أثناء وقوفهما أمام محلهما في الشارع لمشاهدة مشاجرة بين أمين شرطة وجيرانه، وليس للمجني عليهما أي علاقة بطرفي النزاع.

كان اللواء رأفت عبدالباعث مدير أمن الدقهلية، قد تلقى إخطارًا من اللواء مصطفى كمال مدير المباحث، بتلقي مركز المنصورة بلاغًا من أهالي قرية برق العز، يفيد بمصرع سيدة وإصابة زوجها بدائرة المركز نتيجة مشاجرة.

وانتقل مدير الأمن ومدير المباحث، وضباط مركز المنصورة، والأمن العام، وقوات من الأمن المركزي، إلى القرية .

وتبين مقتل سيدة تدعى "نادية.س.ا" 50 سنة، وإصابة زوجها "فراج.م.ي" 60 سنة والشهير بمحمد الحلواني، بطلقات نارية أثناء وقوفهما أمام محلهما في الشارع لمشاهدة المشاجرة، وليس لهما علاقة بطرفي المشاجرة.

وجرى نقل الجثة والمصاب إلى مستشفى المنصورة الدولي، تحت تصرف النيابة العامة، والتي أمرت بانتداب الطبيب الشرعي لبيان سبب الوفاة.

وبالفحص تبين أن مشاجرة أحد طرفيها أمين شرطة بمركز المنزلة، والذي استعان بمسجل خطر لنصرة شقيق زوجته ضد جيرانه، وجرى إطلاق أعيرة نارية من سلاح ميري وبندقية خرطوش فأصابوا المجني عليها.

وتجمهر عدد من الأهالي في محاولة للقبض على أمين الشرطة والمسجل خطر ولكنهما تمكنا من الهرب.

ووجه مدير الأمن فريق بتشكيل بحث بإشراف مدير المباحث لسرعة ضبط أمين الشرطة والمسجل خطر، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم لاتخاذ الإجراءات القانونية.