مصرع مسجلين خطر في تبادل إطلاق نار مع الأمن بالدقهلية

لقي مسجلان خطر مصرعهما في تبادل لإطلاق النار مع أجهزة الأمن، اليوم، في قرية العزيزة مركز المنزلة بالدقهلية، وذلك أثناء مداهمات لتنفيذ أحكام قضائية أحدهما منهم بقتل سيدة بالقرية الأسبوع الماضي

كان اللواء رأفت عبد الباعث مدير أمن الدقهلية، تلقى إخطارا يوم 28 أغسطس الماضي من مأمور مركز المنزلة، بمصرع ربة منزل بقرية العزيزة دائرة المركز إثر إصابتها بطلق ناري، أثناء خروجها من بيتها لشراء بعض احتياجاتها من السوق.

انتقل ضباط المباحث إلى موقع الحادث، وتبين وفاة "منال أ. .ش"، وشهرتها "أم توفيق" متأثرة بإصابتها بطلق ناري طائش في مشاجرة بين مسجلين وخارجين عن القانون بالقرية وفورا هاربين.

شكل مدير الأمن فريق بحث بإشراف اللواء مصطفى كمال مدير المباحث الجنائية، وضباط البحث الجنائي والأمن العام لسرعة ضبط المتهمين.

وأكدت تحريات المباحث، أن المتسبب في قتل السيدة يدعى "حمادة حجاج"، مسجل خطر مخدرات وسلاح، ومطلوب لتنفيذ عدد من الأحكام القضائية، لافتة إلى أنه هرب من القرية لأحد مراكز المحافظة بعد فشله في عبور بحيرة المنزلة.

ووردت معلومات أكدتها تحريات المباحث والأمن العام، أن المتهم تربطه صداقة بأحد تجار المخدرات بمركز منية النصر ويدعى "محمد العفريت"، وأنه لجأ إليه للاختباء واستأجر الأخير منزل في منطقة متطرفة بمركز دكرنس للاختفاء فيه فترة من الزمن قبل معاودة نشاطهما.

وبعد استئذان النيابة العامة، جرى تجهيز مأمورية مكبرة تضم ضباط مباحث الدقهلية والأمن العام وقوات الأمن المركزي والقوات الخاصة لمداهمة المكان والقبض على المتهمين.

وتوجهت القوات، صباح اليوم، إلى موقع المتهمين وعندما شعروا باقترابهم، أطلقوا الرصاص باتجاههم من سلاح آلي وطبنجة وبادلتهم القوات إطلاق النيران، وتمكنت من إصابتهما وتوفيا متأثرين بإصابتهما.

وتمكنت القوات من ضبط بندقية آلية وطبنجة وعدد كبير من الرصاص، وكمية من المخدرات داخل المسكن. تحرر عن ذلك المحضر اللازم.