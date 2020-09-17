مشادات خلال التقدم للترشح لـ"النواب" ببنها.. ومصدر أمني ينفي إطلاق نار

شهدت محكمة بنها الابتدائية بمدينة بنها، إقبالًا وزحامًا شديدين من المرشحين المحتلمين لمجلس النواب 2021، وأنصارهم ومحاميهم، لتقديم طلبات الترشح لخوض السباق الانتخابي للدورة المقبلة، كما شهد محيط المحكمة، انتشارًا أمنيًا مكثفًا، لتنظيم عملية الدخول من المرشحين ومحاميهم نظرًا لكثرة الأعداد.

وتزاحم المرشحون خلال الدخول للمحكمة في الساعات الأولى للحصول على الأرقام والرموز الأولى بالكشوف الانتخابية، ما ترتب عليه حدوث مشادات ومشاحنات بينهم، ما دفع جهاز تأمين المحكمة للسماح للمرشحين وموكليهم فقط بالدخول لساحة المحكمة لتقديم أوراق الترشح، ومنع باقي أنصارهم خارج حيز المحكمة.

وتمت عمليات تأمين المحكمة، بخطة محكمة أشرف عليها اللواء فخر الدين العربي مدير أمن القليوبية، واللواء حاتم حداد مدير مباحث المديرية، والعميد خالد المحمدي رئيس مباحث القليوبية، والعقداء محمد سعيد رئيس مباحث أمن المحكمة، وعمرو الجزار مفتش المباحث، وطه حسين بإدارة البحث الجنائي، ونصر القارح رئيس مباحث المرور.

من جانبه، أكد مصدر أمني، أنه لا صحة لما أثير على مواقع التواصل الاجتماعى بوجود مشاجرات بالأسلحة النارية والبيضاء أمام ساحة المحكمة، سواء من المرشحين أو أنصارهم، مشيرًا إلى أن ما حدث لا يعدو عن كونه مشادات ومشاجرات تمت السيطرة عليها على الفور، وبعدها بدأ تنظيم عملية الدخول للمرشحين ومحاميهم لتقديم طلبات الترشح.

وأكد أن ما حدث كان بسبب شائعة أطلقها البعض بنجاح مندوبي مرشحي القائمة الوطنية بالحصول على الأرقام الأولى قبل فتح باب تلقي طلبات الترشح.

وتجرى انتخابات مجلس النواب بمحافظة القليوبية على 16 مقعدًا للمرشحين على المقاعد الفردية، وذلك من خلال تقسيم المحافظة لـ6 دوائر انتخابية، الأولى مقرها بنها بـ3 مقاعد، وتضم مركز بنها، وكفر شكر، وقسم أول بنها، وقسم ثاني بنها، والدائرة الثانية ومقرها مركز طوخ بمقعدين، وتضم مركز طوخ، قسم قها، والثالثة مركزها قسم ثاني شبرا الخيمة بـ3 نواب، وتضم قسم أول شبرا الخيمة، وقسم ثاني شبرا الخيمة.

فيما جاءت الدائرة الرابعة ومقرها مركز قليوب بـ3 مقاعد، وتضم مركز قليوب، وقسم قليوب، والقناطر الخيرية، والدائرة الخامسة ومقرها مركز الخانكة بـ3 مقاعد وتضم أقسام الخصوص، والخانكة، والعبور، والدائرة السادسة ومقرها مركز شبين القناطر بمقعدين، وتضم مركز شبين القناطر.