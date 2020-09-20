نائب بـ"الشيوخ" يطالب باستمرار الإشراف القضائي على الانتخابات القادمة

أكد النائب عبدالفتاح حسن دنقل، عضو مجلس الشيوخ، عن محافظة قنا، أهمية استمرار الإشراف القضائي على الانتخابات النيابية.

وقال "دنقل" عقب استخراج كارنيهات عضوية المجلس، اليوم، إن الإشراف القضائي يعد حصانة للمواطن ولصوته، لافتًا إلى أن انتخابات مجلس النواب القادمة هي آخر انتخابات ستُجرى تحت إشراف قضائي.

وطالب "دنقل" بإجراء تعديلات دستور ية لضمان استمرار الإشراف القضائي على الانتخابات، باعتباره صمام الأمان في حماية الصندوق الانتخابي، موضحًا أن إلغاء هذا الإشراف سيؤدي إلى خلافات وصراعات، خاصة في الصعيد.

وأضاف أن القضاء على البطالة تأتي على رأس اهتماماته خلال عضويته بمجلس الشيوخ، مطالبًا بحل جميع مشاكل المناطق الصناعية لزيادة عدد المصانع، وتشغيل الأيدي العاملة.

واقترح توزيع أراضي على الخريجين الذين لا يعملون بمعدل خمسة أفدنة لكل خريج، شريطة ألا يتنازل عنها، وأن يقوم باستصلاحها، مشيرًا إلى أت هذا الأمر سيؤدي إلى حل مشكلة البطالة، وزيادة الواقعة الزراعية.