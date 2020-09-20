بنظام المكافأة.. المدرسة الدولية بالشيخ زايد تطلب معلمين ابتدائي

أعلنت المدرسة المصرية الدولية الحكومية بالشيخ زايد أول مدرسة حكومية معتمدة من منظمة البكالوريا الدولية IBO عبر صفحتها الرسمية على فيس بوك، حاجتها لـ وظائف معلمين للعمل بالقسم الابتدائي للعام الدراسي 2020-2021 في التخصصات التالية

- اللغة العربية.

- تربية دينية.

- رياض الأطفال.

- الدراسات الاجتماعية.

- Math.

- Sciences.

- English.

- اخصائي (نفسي - اجتماعي).

الشروط التقدم لوظائف المدرسة الدولية

- أن يكون المتقدم من العاملين بوزارة التربية والتعليم.

- إجادة اللغة الإنجليزية تحدثًا وكتابة.

- إجادة التعامل مع الحاسب الآلي وتكنولوجيا التعليم.

- يتم العمل بنظام المأمورية المفتوحة حيث يمنح المعلم مكافأة شهرية نظير الجهود غير العادية.

إجراءات التقدم لوظائف المدرسة الدولية

يتم التقدم عن طريق إرسال نسختين من صحيفة البيانات التفصيلية إحداهما باللغة العربية والأخرى بالإنجليزية، ومرفق بها صورة حديثة وكذلك صحيفة أحوال إلكترونية مختومة من الإدارة التعليمية وذلك عبر البريد الإلكتروني (يكتب اسم الوظيفة المتقدم إليها في خانة الموضوع): Hr.eiszayed@gmail.com