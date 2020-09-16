وظائف شاغرة لجميع المؤهلات بمرتبات مجزية وفرص للترقي

أعلنت وزارة الشباب والرياضة، عبر الصفحة الرسمية الخاصة بها على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، عددًا من ملتقيات التوظيف، والتي يتم تنظيمها من خلال مبادرة "طور وغير" على مدار شهر سبتمبر الجاري حتى 4 أكتوبر المقبل، للحصول على وظائف شاغرة في إحدى سلاسل الهايبر ماركت الشهيرة.

وتستعرض "الوطن" تفاصيل ملتقيات التوظيف، كالتالي:

الوظائف المطلوبة

1- مشرفين أقسام ( خبره سابقة بنفس المجال).

2- كاشير.

4- موظف FMC٤- محضر طلبات.

5- موظف أمن.

6- مراقب كاميرات.

7- بائع بقالة.

8- بائع لحوم.

9- منسقين ممرات.

10- منسقين تجميل.

11- منسقين منظفات وورقيات.

12- منسقين مالتي وفروزن.

13- بائع خضار وفاكهة.

15- بائع مخبوزات.

16- خباز ( شرقي - غربي ).

17- منسق مخزن.

18- موظف خدمات.

19- أمناء مخازن.

20- سائقين رخصة مهنية (أولى - ثانيه - ثالثة).

21- فني صيانه تبريد وتكييف.

الشروط المطلوبة

- تقبل الوظائف جميع المؤهلات الدراسية.

- الحضور يكون بالكمامة، وقلم شخصي، مع اتباع إجراءات السلامة الصحية.

الحقوق والمميزات

- توفر الشركة للعاملين مرتبات شهرية مجزية.

- كما توفر الشركة للعاملين تأمينات اجتماعية وصحية على الحياة.

- كما يوجد فرص للترقي الوظيفي.

وفي هذا السياق، أكد الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، حرص الوزارة على تنفيذ العديد من ملتقيات التوظيف، والإعلان عن الأيام المفتوحة للتوظيف لإتاحة الفرصة للشباب الراغبين على الحصول علي وظائف في مختلف التخصصات، مشيرًا إلى اهتمام القيادة السياسية بحل مشكلة البطالة من خلال توفير فرص عمل حقيقية للشباب، إضافة إلى تأهيلهم لسوق العمل باعتبارهم مستقبل البلاد.