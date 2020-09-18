وظائف شاغرة لجميع المؤهلات وبدون خبرة.. سكن ومواصلات وحوافز

أعلنت مبادرة "مصر تعمل" الخاصة بتوظيف الشباب، والتابعة لوزارة الشباب والرياضة، عن عدد من الوظائف الشاغرة، للمؤهلات العليا والمتوسطة وفوق المتوسط ودون مؤهل من أصحاب الخبرة ودون الخبرة، بناءً على احتياجات السوق من عمالة وموظفين، في عدد من التخصصات، برواتب مجزية وحوافز ومواصلات وسكن.

وتستعرض "الوطن" الشروط المطلوبة وتفاصيل الوظائف المتاحة وفق الصفحة الرسمية لمبادرة "مصر تعمل" على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، كالتالي:

إحدى سلاسل المطاعم الشهيرة

الشروط المطلوبة

- أن يكون المتقدم للوظائف حاصل على مؤهل لا يقل عن اعدادية.

- أن يكون المتقدم للوظائف من الذكور فقط.

- لابد من توافر رخصة قيادة دراجة بخارية.

- ألا يزيد سن المتقدم للوظائف عن 42 عاماً.

الحقوق والمزايا

- فى حالة أن الدراجة ملك مندوب التوصيل، يكون المرتب 1500 جنيه، بالإضافة إلى 7.5 جنيه على الأوردر.

- تعطي سلسلة المطاعم للموظف من 300 إلى 500 جنيه بدل مواصلات.

- في حالة أن الدراجة ملك الشركة، يكون الراتب 2300 بالإضافة إلى 8 جنيهات على الأوردر.

- تعطي سلسلة المطاعم للعاملين بدل مواصلات يتراوح من 300 إلى 500 جنيه.

- توفير دراجة من الشركة.

- ساعات العمل 9 ساعات يوميا.

- توفر سلسلة المطاعم للعاملين تأمينات.

إحدى شركات إعلانات الطرق

أعلنت إحدى شركات إعلانات الطرق عن حاجتها إلى شغل عدد من الوظائف وهي: فني تجهيز إعلانات، سائق "رخصة ثانية"، سائق "رخصة خاصة"، كالتالي:

1- فني تجهيز إعلانات

الشروط المطلوبة

- أن يكون المتقدم للوظائف حاصلا على مؤهل متوسط.

- أن يكون المتقدم للوظائف من الذكور فقط.

- ألا يزيد سن المتقدم للوظائف عن 26 عاما.

الحقوق والمزايا

- المرتب يصل إلى 2300 جنيه شهريا.

- تصل ساعات العمل اليومية إلى 8 ساعات.

- توفر الشركة للعاملين تأمينات.

- توفر الشركة للعاملين بدل مواصلات، بالإضافة إلى مكافأة سنوية طبقا للأداء.

2- سائق "رخصة ثانية"

الشروط المطلوبة

- لا يشترط وجود مؤهل دراسي.

- أن يكون المتقدمين للوظائف من الذكور فقط.

- أن يكون المتقدم للوظائف لديه خبرة عامين في القيادة.

- أن تكون الرخصة مهنية.

- ألا يزيد سن المتقدم للوظائف عن 26 عاما.

الحقوق والمزايا

- المرتب يصل إلى 2500 جنيه شهريا.

- تصل ساعات العمل إلى 8 ساعات يومية.

- توفر الشركة للعاملين تأمينات اجتماعية.

3- سائق "رخصة خاصة"

الشروط المطلوبة

- لا يشترط الحصول على مؤهل دراسي.

- أن يكون المتقدمين للوظائف من الذكور فقط.

- أن يكون المتقدم للوظائف لديه خبرة عامين.

- ألا يزيد سن المتقدم للوظائف عن 26 عاما.

الحقوق والمزايا

- المرتب يصل إلى 2300 جنيه شهريا.

- تصل ساعات العمل إلى 8 ساعات عمل يومية.

- توفر الشركة للعاملين تأمينات.

إحدى شركات صناعة الملابس

1- مبيعات داخل الفرع

الشروط المطلوبة

- أن يكون المتقدم للوظائف حاصلا على مؤهل عالي أو متوسط.

- أن يكون لديه خبرة في مبيعات الملابس الكلاسيك.

- أن يكون المتقدم للوظائف من الذكور فقط.

- أن يكون الحد الأقصى للسن 35 عاما.

الحقوق والمميزات

- يتراوح الراتب الشهري من 2250 إلى 2750 جنيها حسب الخبرة بالإضافة إلى العمولة.

- تصل ساعات العمل إلى 8 ساعات يوميا.

- توفر الشركة للعاملين تأمينات.

2- عامل نظافة

الشروط المطلوبة

- لا يشترط أن يكون المتقدم للوظائف حاصلا على مؤهل.

- أن يكون المتقدم للوظائف من الذكور فقط.

- ألا يزيد سن المتقدم للوظائف عن 35 عاما.

الحقوق والمميزات

- يتراوح المرتب الشهري بين 1800 و 2000 جنيه، يتم تحديده حسب الخبرة.

- تصل ساعات العمل إلى 8 ساعات عمل يومية.

- توفر الشركة للعاملين تأمينات.

إحدى شركات صناعة المواسير البلاستيك

أعلنت إحدى شركات صناعة المواسير البلاستيك عن حاجتها لوظائف شاغرة، كالتالي:

1- مهندسين جودة.

2- مهندسين إنتاج.

3- مهندسين صيانة (كهربا – ميكانيكا فريش).

الشروط المطلوبة

- يتراوح سن المتقدم للوظائف من 20 لـ30 عاما.

- أن يكون الموقف واضح من التجنيد.

- أن يكون المتقدمين للوظائف من الذكور فقط.

- العمل يكون بنظام الشيفتات.

- أن يكون المتقدم للوظائف لديه خبرة من 6 إلى 10 سنوات.

4- فنيين جودة.

5- فنيين إنتاج.

6- فنيين صيانة.

7- عمال إنتاج.

الشروط المطلوبة

- أن يتراوح سن المتقدم للوظائف بين 20 إلى40 عاما.

- أن يكون الموقف واضح من التجنيد.

- أن يكون المتقدم للوظائف من الذكور فقط.

- العمل يكون بنظام الشيفتات.

حقوق ومميزات العمل

- مرتب مجزي يتم تحديده حسب الخبرة.

- توفر الشركة للعاملين تأمين صحي بعد 3 أشهر.

- توفر الشركة للعاملين تأمين إجتماعي.

- توفر الشركة مواصلات بالإضافة إلى سكن.

- حوافز إضافية وإجازة إسبوعية.

إحدى سلاسل الصيدليات الشهيرة

الشروط المطلوبة

- يشترط وضوح موقف التجنيد.

- ألا يزيد سن المتقدم للوظائف عن 40 عاما.

- أن يكون المتقدم للوظائف لديه رخصة موتوسيكل.

- إيجاد القراءة والكتابة.

الحقوق والمميزات

- مرتبات مجزية للعاملين.

- توفر إدارة الصيدليات للعاملين تأمين صحي واجتماعي وتأمين على الحياة.

- يحصل المندوب على نسبة على الأوردر تصل إلى 2.5 على كل أورادر.

- المرتب يبدأ من 2600 جنيه شهريا.