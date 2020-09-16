يبدأ اليوم.. خطوات تسجيل طلبات وظائف هيئة قضايا الدولة إلكترونيا

تبدأ هيئة قضايا الدولة قبول طلبات التعيين في وظيفة مندوب مساعد، من خريجي كليات الحقوق والشريعة والقانون والشرطة دفعة 2019 من خلال الموقع الإلكتروني www.sla.gov.eg، وحتى يوم 1 أكتوبر 2020.

إذ يشترط فيمن يتقدم للتعيين في هذه الوظيفة، الشروط المنصوص عليها قانونًا بالإضافة إلى ما يلي:

- ألا يقل تقديره التراكمي عن جيد.

- ألا يزيد عمره عن 30 عامًا في تاريخ نشر هذا الإعلان.

- أن يجتاز المقابلة الشخصية التي تجرى له.

- أن تتوافر فيه الأهلية والصلاحية والكفاءة المتطلبة لشغل تلك الوظيفة القضائية طبقًا لما تقدره اللجنة المختصة بهيئة قضايا الدولة.

- أن تثبت لياقته الطبية وفقًا للتحاليل والفحوص الطبية من الجهات الطبية المختصة التي تحددها الهيئة.

خطوات تسجيل طلبات التعيين من خلال الموقع الإلكتروني

- يتم التسجيل فقط عن طريق خدمة الإنترنت المقدمة من الشركة المصرية للاتصالات WE، ولن يتمكن المتقدم من الدخول على الموقع عن طريق مزود خدمة إنترنت أخرى.

- يتم الدخول باستخدام كلمة المرور واسم المستخدم الخاصة بالمتقدم والتي تم تسليمها مع الملف.

- يتم إدخال البيانات المطلوبة للمتقدم بشكل صحيح، ومراجعتها جيدًا ثم الضغط على حفظ.

- بعد الحفظ يظهر رقم الطلب الإلكتروني الخاص باستمارة المتقدم، ويتم طباعتها شاملة البيانات.

- يتم استكمال باقي البيانات يدويًا ومراجعتها والتأكد من صحتها وتصويرها كاملة أربع نسخ.

- بعد النسخ يتم التوقيع على الأصل وجميع النسخ توقيع حي بخط اليد.

- إرفاق الاستمارة والنسخ مع باقي المستندات المطلوبة بالملف.

- يتم تسليم الملفات بمقر نادي مستشاري قضايا الدولة خلال الفترة من 3 أكتوبر المقبل، وحتى 2 أكتوبر من الشهر نفسه، طبقًا للجدول الذي سيتم نشره على موقع الهيئة.

علميًا بأنّه يستمر سحب الملفات من مقر نادي مستشاري هيئة قضايا الدولة الكائن في: 8 شارع أبو الفدا، الزمالك، القاهرة، حتى يوم غد، الخميس الموافق 17 سبتمبر 2020، وذلك بعد تقديم صورة بطاقة الرقم القومي مع وجود الأصل للاطلاع عليه وصورة ضوئية من شهادة المؤهل مقابل سداد مبلغ 400 جنيه لكل ملف تقديم.

وأشارت الهيئة إلى أنّه لن يلتفت للطلبات التي تقدم قبل أو بعد الميعاد المحدد أو الطلبات غير المستوفاة للشروط والمستندات المطلوبة، كما أنّ جميع أصول المستندات والوثائق المقدمة بالملف لا يجوز استردادها.