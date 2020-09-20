فتش عن المرأة.. سيدة وراء محاولة اغتيال ترامب

كشفت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية أن السلطات تعرفت على هوية من يقف خلف محاولة تسميم الرئيس دونالد ترامب، في وقت سابق من هذا الأسبوع.

وأكدت الصحيفة: "المسؤولون تعرفوا على هوية المرأة صاحبة الحزمة التي جرى اعتراضها في مركز بريد حكومي، قبل وصوله إلى البيت الأبيض".

كانت سلطات إنفاذ القانون بالبيت الأبيض اعترضت، يوم السبت، حزمة تحتوي على مادة الريسين السامة موجهة إلى ترامب، وفقا لما نشره موقع "سكاي نيوز عربية".

وذكر مصدر أن الحزمة عبارة عن ظرف بريدي يعتقد أنه جرى إرساله من كندا، وكشف مسؤول أمني أنه لم يتم إلى حدود الساعة العثور على أي صلة بين الرسالة وأي منظمة إرهابية دولية.

ومادة الريسين هي مركب شديد السمية يتم استخراجه من حبوب الخروع، التي تم استخدامها من قبل في عدد من العمليات الإرهابية.

ويمكن استخدامه في شكل مسحوق أو حبيبات أو دخان، وفي حال ابتلاعه يسبب الغثيان والقيء ونزيفا داخليا في المعدة والأمعاء، ثم يليه فشل الكبد والطحال والكلى والموت بانهيار الدورة الدموية.

وقال موقع "بيزنيس إنسايدر" إن تناول جرعة واحدة من مسحوق الريسين قادر على قتل الإنسان في غضون 3 إلى 5 أيام.

وفي وقت سابق، عثرت السلطات الأميركية على طردين على الأقل، يشتبه في احتوائهما على مادة الريسين، كانت موجهة إلى البنتاجون.