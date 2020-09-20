"الصحة العالمية" تختبر الأعشاب في علاج كورونا..هل تختلف عن الأدوية؟

في إطار المساعي المستمرة لسرعة اكتشاف علاج لفيروس كورونا المستجد، أقرت منظمة الصحة العالمية بروتوكولا ينظم إجراء اختبارات على أدوية عشبية إفريقية كعلاجات محتملة لفيروس كورونا وأمراض وبائية أخرى.

وأشارت المنظمة، في بيان أوردته قناة "الحرة" الأمريكية، اليوم، إلى أن المرحلة الثالثة من الاختبارات السريرية، تخص مجموعة تصل إلى 3 آلاف شخص للاختبار، محورية لتقدير سلامة وفعالية المنتجات الطبية الجديدة بشكل كامل.

وقال المدير الإقليمي في المنظمة بروسبر توموسيمي، إنه تبينت سلامة وجودة أحد منتجات الطب التقليدي، فإن منظمة الصحة العالمية ستوصي به من أجل تصنيعه محليا بشكل سريع وعلى نطاق واسع.

وأضاف توموسيمي أن ظهور كوفيد-19 مثل تفشي فيروس إيبولا في غرب إفريقيا سلط الضوء على الحاجة إلى نظم صحية قوية وسرّع برامج البحث والتطوير، بما في ذلك الطب التقليدي.

عز العرب: لابد من تجربة الدواء العشبي على الحيوان قبل الإنسان

الدكتور محمد عز العرب، المستشار الطبي للمركز المصري للحق في الدواء، واستشاري الباطنة بالمعهد القومي للكبد والأمراض المعدية، أكد أن أي دواء حتى لو كان عشبي، لا بد من تجربته على الإنسان على مراحل مختلفة لضمان فعاليته وسلمية نتائجه.

وقال عز العرب لـ"الوطن" إن الدواء العشبي لابد من تجربته على الحيوان قبل إجراء التجارب السريرية على الإنسان، ويخضع تصنيع الدواء العشبي لمراجع علمية نباتية، ويرجع في اعتماده إلى هيئة الأغذية والدواء الأمريكية، ولديهم دستور يُعتمد عليه لاعتماد الدواء.

وأوضح المستشار الطبي للمركز المصري للحق في الدواء، أن التجارب السريرية للأدوية العشبية تكون بهدف التأكد من معيار الآمان والفعالية وجودة التصنيع.