الصحة العالمية: توضح سبب زيادة إصابات كورونا

قال الدكتور أحمد المنظري، المدير الإقليمي لمكتب الصحة العالمية في إقليم شرق المتوسط ان الوضع في المنطقة مقلق بشدة، إذ يزداد عدد حالات الإصابة كل يوم.

وأضاف المنظري في تصريحات صحفية له على هامش مؤتمر عقد للمنظمة، أن الزيادة الكبيرة لأعداد الحالات في بعض البلدان، مثل العراق، والمغرب، وتونس، والإمارات العربية المتحدة، تثير القلق، وتدعو لضرورة اتخاذ إجراءات احترازية أشد.

وأرجع سبب الزيادة لقيام البلدان بتخفيف القيود بعد أشهر من فرض الحظر الشامل، وما صاحب ذلك التخفيف من زيادة تنقل السكان، إلا أن الحكومات لا يسعها أن تواصِل الاستجابة على النحو الذي تقوم به منذ بداية الجائحة.

وأكد المنظري أنه لم يعد يكفي أن تقتصر الاختبارات على الأشخاص الذين يتوجهون إلى المستشفيات والعيادات وتظهر عليهم بالفعل أعراض الإصابة، وكلما ارتفع عدد الأشخاص الذين يخضعون للاختبار، ارتفع عدد الحالات التي تُكتشف وتُعزل بشكل ملائم، وكلما ارتفع عدد المخالطين الذين يجري تتبُّعهم، زادت فعالية جهود احتواء العدوى.

وشدد على أنه يجب على الأفراد والمجتمعات التحلي باليقظة دائماً، كما يتعين إيجاد سُبُلٍ للتصدي لعودة ظهور حالات كوفيد-19، وللحد من انتشار العدوى، فلا يزال ملايين الناس في خطر، ولابد من الالتزام الصارم بالتدابير الاجتماعية، مثل ارتداء الكمامات، والحفاظ على التباعد البدني، واتباع تدابير النظافة الشخصية الصحيحة.

وذكرت وزارة الصحة أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس هو 101772 حالة من ضمنهم 87958 حالة تم شفاؤها، و5733 حالة وفاة.