الصحة العالمية تختبر الأعشاب في علاج كورونا

بعد أشهر من تعرض رئيس مدغشقر أندريه راجولينا إلى انتقادات واسعة، بسبب ترويجه لمشروب "كوفيد-أورجانيكس" المستخلص من نبتة الشيح لعلاج كورونا، اتخذت منظمة الصحة العالمية ذات المسار.

وأقرت منظمة الصحة العالمية، أمس السبت، بروتوكولا ينظم إجراء اختبارات على أدوية عشبية أفريقية، كعلاجات محتملة لفيروس كورونا وأمراض وبائية أخرى، وفقًا لـ"سكاي نيوز".

كما أقرت الصحة العالمية بالتعاون مع منظمتين أفريقيتين أخريين، بروتوكولا لإجراء اختبارات المرحلة الثالثة من التجارب السريرية على أدوية عشبية لعلاج كورونا، إضافة إلى ميثاق وصلاحيات لتأسيس مجلس لمراقبة السلامة وجمع البيانات للتجارب السريرية على الأدوية العشبية.

ويخضع للاختبارات مجموعة تصل لنحو 3 آلاف شخص، في اختبارات محورية لتقدير سلامة وفعالية المنتجات الطبية الجديدة بشكل كامل.