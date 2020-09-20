الصلح يجمع شمل محمد رمضان وباسم سمرة: قعدة عرب ودبايح و"بوسة راس"

"منك شوية وأنا شوية.. حبة عليك حبة عليا.. الصلح خير قوم نتصالح وانسى اللي كان بينا امبارح"، من كلمات أغنية "الصلح خير" للفنانة نادية مصطفى، والتي تعد ملخصًا للتصالح بين الفنانين محمد رمضان وباسم سمرة، بعد تدخل إحدى العائلات الكبيرة في الجيزة، والتي على صلة بهما لإنهاء الأزمة.

"دبايح.. ووليمة كبيرة"، كعادة الجلسات العرفية لإنهاء الخلافات والنزاعات بين المتخاصمين، تم نزع فتيل الأزمة التي وقعت بين "رمضان" و"سمرة"، وبحسب مصادر مقربة للنجمين، فإن "نمبر وان" هو الذي أبدى رغبته للأصدقاء المشتركين من خارج الوسط الفني، في التصالح مع "سمرة".

"من جالك دارك.. جاب الحق عليك"، من منطلق هذا المثل الشعبي، تدخل المقربون لإقناع "سمرة" بالتصالح مع "رمضان"، خصوصًا وأن النجمين كانا على علاقة طيبة ببعضهما البعض فضلًا عن دعم "سمرة" لـ "رمضان" في بدايته: "اعتبره أخوك الصغير.. وجالك لغاية عندك وشايل كفنه.. لو قولتله لاء يبقى ركبك الغلط من ساسك لراسك"، أمام هذه الكلمات انصاع باسم سمرة، لطلب كبار إحدى العائلات، ووافق على استقبال "رمضان" من داخل بيته.

بـ "قبلة على الرأس"، بدأ محمد رمضان، باعتذاره لـ باسم سمرة "إنت أخويا الكبير ياغالي.. وزعلك مني مقدرش عليه"، ليرد عليه الأخير "وإنت أخويا الصغير صحيح بس مقامك عندي كبير"، وعلى الفور بادره "رمضان" ضاحكًا "إنت مش قولت تعالى نمثل قصاد بعض ونشوف مين نمبر وان.. إنت معايا في المسلسل الجديد"، مع ضحكة "سمرة" و حركة يديه بـ"ضم رمضان" إلى صدره، اعتبرها الحضور إنهاءً للأزمة.

أزمة محمد رمضان، وباسم سمرة، اندلعت في شهر مارس الماضي داخل فرح بمنطقة المنيب لصديق مشترك بينهما، وذلك بعد دفع الأخير للأول خلال قيامه بالغناء، وتفاقمت مع ظهور "رمضان" في برنامج التاسعة بالتليفزيون المصري وقوله "باسم أخويا وصاحبي وحبيبي، ومكانش في وعيه، لأنه لو كان في وعيه فإيدي الشمال جاهزة".

عبارة "مش في وعيه"، أثارت غضب باسم سمرة، والذي رد عليها مع عمرو أديب في برنامج "الحكاية"، وقوله "مقدرش أرد عليه لأني ابن ناس محترمة، وأدعوه لفيلم روائي قصير، نشارك فيه ببطولة مشتركة، ولو بتقول أنا نمبر أنا هوريك".

وأضاف: "أنا بحب رمضان، مش عارف الشيطان سايقه ولا إيه، أنا كنت محتضنه وهو أخويا"، وانفعل سمرة على الهواء، قائلًا: "معرفش الهبل اللي بيقولوا إيه، أقول لأمي وأختي وبناتي إيه، على الهبل اللي بيقولوا ده، اصحى لنفسك يبني، مينفعش حد يشتمني أو يقل مني خصوصًا لما يكون عيل صغير".

ومنذ أيام أعلن الفنان محمد رمضان في تصريحات تليفزيونية، مشاركة الفنان باسم سمرة ضمن أحداث مسلسله الجديد "موسى" للمخرج محمد سلامة، والمقرر عرضه في دراما رمضان المقبل.