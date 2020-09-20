صور.. جمارك مطار القاهرة تحبط تهريب مخدري "أوكسي كونتي" و"كونترمال"

أحبط رجال الجمارك الإدارة الرابعة بمبنى الركاب رقم 3 بمطار القاهرة الدولي برئاسة طارق محمد مدير الإدارة، محاولة تهريب عدد من الأقراص المخدرة بالمخالفة لأحكام قانون مكافحة المخدرات رقم 182 لسنة 1960 وقانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 وتعديلاته وقانون الإستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 وتعديلاته.

جاء ذلك أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة طائرة خطوط شركة مصر للطيران القادمة من ميلانو، حيث اشتبه محمد نبيل مأمور اللجنة المعين علي الخط الأخضر فى راكب مصري قادم من إيطاليا.

وبسؤاله عما إذا كان يحمل معه أشياء مخالفة أو تستحق سداد رسوم جمركية أجاب بالنفي، وبتمرير حقائبه على جهاز الفحص بأشعة "الإكس راي" بمعرفة مسؤول الفحص، أفاد بوجود أجسام متماثلة على شكل شرائط أدوية.

وبالعرض على عبدالعال نعمان نائب مدير الإدارة، قرر تشكيل لجنة من مأمور تفتيش الركاب ومشرف الصالة لتفتيش حقائب الراكب فتبين وجود 375 شريط بكل شريط 14 قرص بإجمالي 4988 قرص من أقراص أوكسي كونتي المخدر و39 قرص كونترمال 200 المخدر و2 زجاجة كونترمال المخدر مخبأة وملفوفة بالفويل بين طيات الملابس بحقائبه.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي رقم 83 لسنة 2020 وتحريز المضبوطات بعد العرض على إبراهيم عبد اللطيف مستشار رئيس مصلحة الجمارك .

يأتى ذلك تنفيذا لتعليمات، السيد كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة على كافة المطارات والمنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركى.