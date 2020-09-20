أحمد الخطيب: الإخوان يهاجمون مصر على مواسم.. ويستخدمون كل الوسائل

قال أحمد الخطيب، مدير تحرير جريدة الوطن، إنّ التنظيم الإخواني يستخدم في حربه ضد مصر كل الوسائل، بداية من العمل المسلح مرورا ببث الشائعات إلى التزوير والكذب واستخدام كل الآليات الإعلامية.

وأضاف الخطيب، في مداخلة عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أنّ التنظيم الإخواني له مواسم في الهجوم على الدولة، فكلما تقدمت الدولة أو أحرزت تقدما في ملف ما، كلما زاد الهجوم على الدولة، لافتا إلى أنّهم يحاولون استغلال بعض المشاكل التي تنتج عن بعض القوانين التي تنظمها الدولة، في إطار الإصلاح العام أثناء هجومهم، مثل قضية الإصلاح الاقتصادي أو مخالفات البناء أو قضايا التعويم أو رفع الدعم أو ما شابه ذلك.

وتابع أنّ الرئيس السيسي لديه إصرار برفع الوعي لدى الشعب المصري، وأن يعلم الشعب أنّ المعركة لم تنتهي، وأنّ المعركة مع هذا التنظيم كبيرة، وهي على الأمن العام وانهيار الدولة المصرية.

وأردف أنّ الرئيس السيسي يريد دائما في كل فرصة تتاح له أن يذكر المصريين بالمعركة والخطورة، وأنّها لا تزال موجودة.