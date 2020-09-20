"الوطن" تفضح "الجزيرة" الإرهابية: مظاهرات فوتوشوب ودعوات وهمية

واصلت قناة الجزيرة حربها ضد مصر لتشويه صورتها، والسعي لإشعال الفتنة وبث السموم بين شعب مصر وقيادته، وذلك من أجل إسقاط الدولة في بئر الفوضى والتخبط، وفقًا لأجندة أجهزة مخابراتية أجنبية، وذلك نظراً للنجاحات التي حققتها مصر وقدرة الدولة على عبور الأزمات منذ الإطاحة بحكم جماعة الإخوان الإرهابية حتى الآن.

ويستعرض "الوطن" في السطور التالية أبرز الأكاذيب ضد مصر وشعبها، والتي بثتها قناة الجزيرة الإرهابية عبر قنواتها:

وفي أحدث أكاذيب الإخوان الإرهابية، تداولت مواقع الجماعة الإرهابية ووسائل الإعلام التابعة لها، مقطعًا مصورًا ادعت فيه إلقاء مولوتوف من الباعة الجائلين بمدينة العاشر من رمضان أمام سيارات الشرطة، بينما الحقيقة التي تخفيها الجماعة الضالة، هي حدوث مشاجرة بين الباعة الجائلين من ذوي الخلفيات الجنائية استخدموا خلالها الأسلحة البيضاء وزجاجات المولوتوف، وتمكّنت الشرطة من السيطرة عليها وألقت القبض على مرتكبى واقعة إشعال النيران بالطريق العام، بعد بلاغ لقسم شرطة ثان العاشر من رمضان بمديرية أمن الشرقية.

ومن محافظة الإسكندرية، نجح ضابط شرطة بشرطة المرافق في تحويل اعتراضات واحتجاجات عدد من الباعة الجائلين بسوق السبع بنات على حملة لشرطة المرافق إلى هتاف موحد وهو "تحيا مصر". ورغم التعامل الحكيم واللائق من جانب ضابط الشرطة الذي ظهر في مقطع فيديو انتشر عبر صفحات عديدة بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، إلا أن قناة الجزيرة الإرهابية روّجت للفيديو باعتباره مظاهرة لعدد من المواطنين ضد قرارات الدولة، وهو ما فضحه أهالي المحافظة، الذين أكّدوا كذب ادعاءات "الجزيرة"، حيث أشار شهود عيان إلى أنَّ القناة استغلت تواجد عدد من المواطنين اليوم خلال تنفيذ شرطة المرافق لحملة على عدد من الأسواق الشعبية، خاصة سوق السبع بنات بمنطقة المنشية، وفبركوا الفيديو على أنَّه عبارة عن تظاهرة لمواطنين ضد الدولة، وهو ما لم يحدث.

كما نشرت "الجزيرة" الإرهابية مقطع فيديو قصيرا تحت عنوان "إلقاء الأثاث من النوافذ تمهيدًا لهدم البيوت"، وحول تلك الواقعة المكذوبة تحدث مالك المنزل محمد عبدالباقي ويعمل حدادا، قائلاً: "هذا الكلام غير صحيح على الإطلاق وأنه كان يستعد لاستلام وحدته السكنية لذلك كان يتم إخراج عفشه القديم"، مؤكّدًا أنَّ الجزيرة زيّفت الواقعة.

وفي عام 2019، انتشر فيديو على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" خبر وفاة أحد المواطنين في الإسكندرية إثر إصابته بعيار ناري، خلال سيره في مظاهرة على حسب ما قالت الجزيرة، وهو ما نفاه المواطن أحمد أبوليلة نفسه بعدما ظهر على صفحته قائلًا: "أنا حي أزرق".

وواجهت "الجزيرة" هجومًا شديداً بسبب نشر صور وفيديوهات مفبركة بدعوى أنَّها مظاهرات في مصر، من ضمنها فيديو للفنان محمد رمضان، في أثناء لقائه جمهوره، العام الماضي، وتمّ تحريف الفيديو من قبل الجزيرة وعرضها على أنَّها مظاهرات، ووجه رمضان رسالة للجزيرة على حسابه الرسمي قائلاً: "الحكم بعد المشاهدة وعتابي على قناة الجزيرة عرض فيديوهات قديمة لجمهوري في الشارع على أنها مظاهرات في مصر، لماذا الفبركة ولماذا كل هذا الكره لبلدي مصر أم الدنيا؟!"، وعرض الفنان فيديو يوضح لقائه بجمهوره وتزييفه من جانب القناة القطرية.

أما في عام 2018، ادعت الجزيرة القطرية أنَّه يوجد العديد من المظاهرات في مدينة المحلة بمحافظة الغربية، وفي الوقت نفسه نشر الأهالي العديد من الفيديوهات التي تثبت العكس، وقال أحد الأهالي حينذاك: "نرفض المظاهرات والفوضى التي تسعى الجماعة الإرهابية إلى نشرها".

وفي عام 2017، بثت الجزيرة تجمعات للجماهير المصرية في أثناء احتفالها بتأهل منتخب مصر لكأس العالم لأول مرة منذ عام 1990، وزعمت الجزيرة أنَّها مظاهرات في الميادين المصرية، بعد إجراء عمليات المونتاج على الفيديو.

أما في 2013، نشرت الجزيرة الإرهابية فيديوهات زعمت أنَّها تتعلق بأحداث مسجد الفتح، بعد ساعات قليلة من نشر الفيديو خرج الشاب "أحمد حلمي" والذي كان يظهر في الفيديو قائلًا عبر صفحته الرسمي: "فعلا فيديو سليم، بس حصل في يناير 2011 ومالهوش أي علاقة بأحداث الفتح"، معبرًا عن استيائه مما تنشره الجزيرة من أكاذيب.

وفي فيديو مشابه، شاهده أكثر من 600 ألف شخص، ادعت الجزيرة أنَّ الفيديو لمظاهرة في ميدان التحرير، في حين أنَّ المظاهرة في الفيديو كانت من ألبانيا، خلال أحداث سياسية هناك. وعلق الناشط أحمد حامد على الفيديو الذي نشرته الجزيرة قائلًا: "يعني دي مظاهرة لايف أهو، جميل جدا؟ دي مثلا في ألبانيا والناس ماشية وراهم بشماسي مش موجودة في مصر أصلًا، وصاحب التزوير يمني، كله، تزوير".

وفي واحدة من أكاذيب الإخوان الشهيرة، والتي كانت بعد انتهاء مبارة القمة بين الأهلي والزمالك، في 2019، حيث احتفل عدد كبير من الشباب بالشماريخ والأعلام، ونشرت الجزيرة مقطع الفيديو وبعض الصور مدعية أنَّها لمظاهرات في مصر، الأمر الذي أثار سخرية واسعة بين عدد من الجماهير التي أكّدت أنَّها كانت تشجع ناديها.