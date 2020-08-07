موعد مباراة ريال مدريد ومان سيتي بدوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة

يلتقي فريق ريال مدريد، نظيره مانشستر سيتي، مساء اليوم الجمعة 7 أغسطس، وذلك في إطار استكمال المواجهات المتبقية في إياب دور الـ16من دوري أبطال أوروبا.

موعد مباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي

وتنطلق مباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي، على ستاد "الاتحاد"، في تمام التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، والعاشرة مساءً بتوقيت السعودية، والحادية عشرة مساءً بتوقيت الإمارات، والثامنة مساءً بتوقيت تونس، والسابعة مساءً بتوقيت جرينتش.

القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي

ويمكنك مشاهدة مباراة ريال مدريد ضد مانشستر سيتي، عبر قنوات "بي إن سبورتس"، بتعليق رؤوف خليف.

تشكيل ريال مدريد المتوقع

وجاء تشكيل ريال مدريد المتوقع كالتالي:

حارس المرمى: تيبو كورتوا.

خط الدفاع: فيرلاند ميندي، إدير ميليتاو، رافائيل فاران، داني كارباخال.

خط الوسط: توني كروس، كاسيميرو، لوكا مودريتش.

خط الهجوم: إيدين هازارد، فينيسيوس جونيور، كريم بنزيما.

تشكيل مانشستر سيتي المتوقع

وجاء تشكيل مانشستر سيتي المتوقع كالتالي:

حارس المرمى: إيدرسون.

خط الدفاع: جواو كانسيلو، إيميريك لابورت، فيرناندينيو، كايل ووكر.

خط الوسط: إلكاي جوندوجان، رودري، كيفين دي بروينه.

خط الهجوم: رحيم ستيرلينج، جابريل جيسوس، رياض محرز.