الـDNA يثبت أنه والد الطفلة.. حبس المتهم باغتصاب فتاة الدقهلية 4 أيام

أمرت النيابة الكلية بمدينة المنصورة، في محافظة الدقهلية، بإشراف المستشار علاء السعدني، المحامي العام لنيابات جنوب الدقهلية، اليوم الأحد، بحبس الطالب المتهم باغتصاب زميلته في إحدى قرى أجا، 4 أيام على ذمة التحقيقات، بعد أن نتج عنه حملها إنجابها طفلة، إلا أنه لم يعترف بالطفلة.

وقال علاء قمر، محامي المتهم، إنه بالاطلاع على تقرير الطب الشرعي عن "البصمة الوراثية" DNA أثبت أن المتهم هو والد الطفلة، وأضاف أنه لن يقوم بالطعن في التقرير.

وأضاف المحامي، في تصريحات لـ"الوطن"، أن المتهم اعترف في تحقيقيات النيابة بعلاقته بمقدمة البلاغ، وأن ما حدث بينهما لم يكن نتيجة اغتصاب، وإنما كان نتيجة علاقة بينهما.

وكان المستشار علاء السعدني، المحامي العام لنيابات جنوب الدقهلية، أصدر قراراً بضبط وإحضار طالب رفض الاعتراف بطفلة وضعتها طالبة اتهمت زميلها باغتصابها، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"فتاة الدقهلية المغتصبة".

وقالت "أمل"، في تصريحات سابقة لـ"الوطن" إن مباحث أجا ألقت القبض على المتهم، أثناء أدائه امتحان الثانوية العامة، بعد صدور أمر من النائب العام بالقبض عليه، مشيرةً إلى أن الطب الشرعي أخذ منها ومن ابنتها عينات البصمة الوراثية.

وأكدت أنها حررت محضرين ضد الطالب من قبل، الأول محضر اتهمته فيه بالاغتصاب، والثاني لإثبات نسب الطفلة، إلا أن المحضرين جرى حفظهما رغم عدم استدعاء المتهم وسؤاله، موضحة أنها نشرت "فيديو" بما تعرضت له على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وحينها تلقت تهديدات بالقتل من المتهم، فحررت له محضراً اتهمته فيه بتهديدها.