أمينة تنتهي من تسجيل "سيب نفسك"

انتهت الفنانة أمينة، من تسجيل أغنية سنجل جديدة بعنوان "سيب نفسك"، تمهيدًا لطرحها خلال الأيام المقبلة عبر المنصات الإلكترونية.

الأغنية من كلمات إسلام الجريني، وألحان تيام على، وتوزيع تيام طارق، وهندسة صوتية مهاب أسامة.

وطرحت أمينة فى شهر مارس الماضي أغنية بعنوان "ادعي لي يا اما" احتفالا بعيد الأم، والأغنية من كلمات الشاعر مصطفى حسن، وألحان محمد عبدالمنعم، وتوزيع خالد نبيل.

وقالت أمينة، في تصريح سابق لـ"الوطن": "سجلنا الأغنية باستوديو صوت الحب مع مهندس الصوت خالد رؤوف، في الوقت نفسه فكرنا في إعداد كليب مختلف عما يتم عرضه في هذه المناسبات، واتفقت ومدير أعمالي سامح علي والمونتير تامر سليم على التعاون مع عدد من النجوم".