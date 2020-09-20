حبس سائق اعتاد التعدي على ابنته جنسيا بالدقهلية.. "ساعة شيطان"

أمرت نيابة مركز المنصورة، بمحافظة الدقهلية، اليوم الأحد، بحبس سائق 4 أيام على ذمة التحقيقات، بعد اتهام ابنته له باعتياده "التحرش" بها والتعدي عليها جنسياً، أثناء تواجدها في البيت، مما جعلها تترك المنزل هرباً من محاولاته المتكررة لإجبارها على ممارسة الجنس معه.

وكشفت الطالبة، في تحقيقات النيابة، سبب هروبها من منزل والدها، بعد أن تمكنت مباحث الدقهلية من الوصول إليها، وأكدت أن هروبها كان تنفيذاً لنصيحة والدتها، لتبتعد عن والدها، الذي اتهمته بأنه اعتاد التحرش بها.

وقالت إن والدتها سبق ونبهت على الأب بعدم التحرش بابنته، وبالفعل توقف عن التحرش بها لفترة قبل أن يعود لمحاولاته السابقة، مما دفعها إلى ترك المنزل، وكشفت الفتاة، أمام النيابة، عن أن والدها كان يمارس الجنس معها، ولكنه كان يحافظ على عذريتها، بحسب أقوالها.

وتابعت بقولها: "والدي يريد أن أكون له فقط، ورفض أي عريس كان يتقدم لخطبتي، حتى أبقى معه أطول فترة ممكنة، وحتى أظل معه في المنزل".

وبسؤال الأم، أكدت نفس المضمون، وأضافت أنها نبهت على زوجها مراراً للابتعاد عن ابنتهما، لكنه كان يعاود التحرش بها، كما كان يتعدى عليها بالضرب حتى تخضع لنزواته، فنصحتها بأن تترك البيت.

وبضبط الأب، اعترف بمضمون أقوال ابنته الطالبة، مؤكداً أنها كانت "ساعة شيطان"، وقال إنه لن يعود إلى فعل ذلك مرة أخرى، كما أكد أنه "ندمان" على ما فعله بابنته.

وبدأت القصة تتكشف بتلقى اللواء رأفت عبدالباعث، مدير أمن الدقهلية، إخطاراً من اللواء مصطفى كمال، مدير المباحث، بورود بلاغ إلى مركز شرطة المنصورة من "م. أ. إ."، 40 سنة سائق، باختفاء ابنته "ف."، طالبة، 18 سنة، قبل عدة أيام، عقب خروجها لدرس خصوصي، ولم تظهر بعدها، رغم البحث عنها في كل مكان.

ووجه مدير الأمن بتشكيل فريق بحث بإشراف مدير المباحث، ضم المقدم أحمد توفيق، رئيس مباحث مركز المنصورة، وضباط البحث الجنائي وتكنولوجيا المعلومات، للوصول إلى مكان اختفاء الطالبة وإعادتها إلى أسرتها.

وتوصل فريق البحث إلى مكان الطالبة، التي أكدت أنها هربت بسبب محاولات والدها المتكررة للتحرش الجنسي بها منذ عدة سنوات، وأنها أبلغت والدتها، التي طلبت منها الهرب من البيت، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم لاتخاذ الإجراءات القانونية.