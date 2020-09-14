عريس في شهر العسل.. تفاصيل تحرش ممرض بمصابة كورونا في مستشفى

"عريس جديد ومتجوز من 20 يوم بس، وكان شغال نبطشية من 3 أيام، محدش اشتكى منه قبل كده، كان في حاله على طول، واتفاجئنا باللي حصل مع البنت صاحبة الشكوى".. بهذه الكلمات، بدأ زملاء الممرض المتهم بالتحرش بفتاة مصابة بكورونا، داخل مستشفى خاص في الدقي، الحديث عن زميلهم أمام جهات التحقيق.

وأوضح زملاء المتهم، أنّهم لم يروا شيئا يوم الواقعة بشأن جزئية التحرش: "هو كان ماشي مع المريضة في الطرقة عشان يخلص إجراءات الفحص".

وكانت الفتاة قالت إنّها فوجئت بتصرف غريب من الممرض، الذي ادّعى ضرورة خضوعها لجلسة مساج ضمن كورس العلاج ثم تحرش بها، وحين ارتابت في الأمر أمسكت هاتفها للاتصال بعمتها المتعافية من كورونا، والتي كانت محتجزة بذات المستشفى، فخشي الممرض أنّها تصوره فترك المستشفى وهرب.

وألفت قوات الأمن القبض على المتهم بعد 48 ساعة على اتهام الفتاة رسميًا للممرض، وبمواجهته حاول التنصل من الجريمة، لكن كاميرات المراقبة أظهرت اصطحابه للفتاة داخل المستشفى، وقررت النيابة حبسه على ذمة التحقيقات بتهمة هتك العرض.

وروّت الطالبة تفاصيل الواقعة أمام جهات التحقيق، قائلة إنّ أسرتها تقيم في دولة خليجية، وأنّها تقيم في مصر برفقة عمتها التي كانت مريضة كورونا، وتعافت، ثم شعرت الطالبة بأعراض وارتفاع درجة حرارة، فاتجهت إلى المستشفى يوم الاثنين الماضي، لإجراء التحاليل والأشعة اللازمة، للتأكد من مدى إصابتها بالفيروس، ودخلت إلى غرفة العلاج فأوهمها ممرض بضرورة عمل "مساج" كنوع من التأهيل للعلاج، ولكنها فوجئت به يلامس أجزاء حساسة من جسدها، وموضع عفتها، فأخرجت هاتفها المحمول لمراسلة عمتها، فاعتقد الممرض قيامها بتصويره، فتركها وخرج من الغرفة خشية تصويره.

وأفادت التحريات بأنّ الفتاة أخبرت عمتها بما تعرضت له ما دفعها لاستدعاء ممرض آخر للسؤال عن زميله، فأخبرهم أنّ أخلاقه جيدة وتزوج في شهر أغسطس الماضي ولا يمكن له ارتكاب مثل هذه الأفعال، ثم شكت عمة الفتاة لمدير المستشفى الذي أخبرها أنّه سيفصله من العمل وعندما علم الممرض المتهم بما يحدث في المستشفى لم يذهب إلى العمل مرة أخرى.

كانت أجهزة الأمن بالجيزة ألقت القبض على ممرض في مستشفى بمنطقة الدقي لاتهامه بالتحرش بفتاة، 23 عاما، مريضة بفيروس كورونا، أثناء حجزها في المستشفى.