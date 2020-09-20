محكمة أمريكية تلغي قرار ترامب بحذف تطبيق "وي تشات" الصيني

ألغت محكمة أمريكية في كاليفورنيا، اليوم الأحد، قرار وزارة التجارة الأمريكية بإزالة تطبيق "وي تشات" الصيني من متاجر تطبيقات شركتي "آبل" و"جوجل".

ووفقا لوكالة "رويترز"، فإن القاضي قال خلال إصدار الحكم إنه تم إلغاء قرار حذف تطبيق "وي تشات" من متاجر "آبل" و"جوجل"، الذي كان من المفترض أن يدخل حيز التنفيذ، اليوم الأحد.

وكان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب أعلن عن حجب تطبيقي "تيك توك" و"وي تشات" الصينيين في الولايات المتحدة اعتبارا من مساء اليوم الأحد، معتبرا أن التطبيقين يشكلان خطرا على الأمن القومي الأمريكي.

ويأتي قرار الحظر على خلفية مساعي الإدارة الأمريكية لزيادة الضغط على الشركات الصينية.

هذا ووقّع الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في وقت سابق من الشهر الجاري، أمرًا تنفيذيا لمواجهة ما وصفها بالتهديدات التي تواجه الولايات المتحدة بسبب التطبيقات الإلكترونية الصينية مثل "وي تشات" و"تيك توك"، وحظر التحويلات المالية لشركتي "بايت دانس" و"تينسنت هولدينجز" المالكتين للتطبيقات.

وتشهد العلاقات الأمريكية الصينية في الفترة الأخيرة، توترا متزايدا بشأن العديد من الملفات، بما في ذلك اتهام واشنطن للصين بسرقة الملكية الفكرية الأمريكية وقضية هونج كونج وقضية الإيجور في إقليم شينجيانج الصيني وفيروس كورونا وغيرها.