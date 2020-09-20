رئيس محكمة جنوب القاهرة: معظم المتقدمين للترشح لمجلس النواب من الرجال

قال المستشار محمد غراب رئيس محكمة جنوب القاهرة، إن عملية تقدم المرشحين بأوراقهم لانتخابات مجلس النواب تسير بسلاسة ولم يتعرضوا لأي معوقات، مشيرا الي أنه حتى الآن لم تتقدم القوائم وأن أغلب المتقدمين من الرجال على نظام الفردي.

وتابع غراب في حديثه لت"الوطن" أن اليوم الأول شهد ضغطا كبيرا، ولكن خلال الـ3 أيّام التالية أصبحت الأمور أهدأ حيث، يتقدم نحو 15 مرشحا يوميا على مدار الأيام الثلاثة، موضحا أن نسبة المرأة قليلة بنحو 5 الى 7%؜ من المتقدمين كما أنه لم يتقدم أشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة حتى الآن في دوائر محكمة جنوب القاهرة.

وعن الإجراءات الاحترازية، أكد رئيس محكمة جنوب القاهرة، أن المحكمة تفرض كافة الإجراءات الاحترازية على الجميع من ارتداء الكمامة والحفاظ على التباعد وغيرها من الإجراءات التي نص عليها قرارات مجلس الوزراء.