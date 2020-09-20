حضور مبكر لنائبات الشيوخ تحت قبة البرلمان

شهد البهو الفرعوني بمجلس النواب، استقبال اول نائبتين بمجلس الشيوخ، وهما رشا مهدي وريهام مجدي عفيفي عن القائمة الوطنية.

وحرصت النائبتين على عدم الإدلاء بأي تصريحات صحفية، لحين الانتهاء من استخراج كارنيهات العضوية.

وبدأ البهو الفرعوني بمجلس النواب منذ العاشرة صباحا، استقبال الأعضاء المنتخبين بمجلس الشيوخ "الغرفة الثانية للبرلمان".

وحرص عدد من أعضاء مجلس النواب الحاليين، على الحضور لتهنئة زملائهم الجدد بمجلس الشيوخ، وبينهم النواب طارق رضوان رئيس لجنة الشؤون الأفريقية، وكمال عامر رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي، هشام مجدي، ومصطفى بكري عضو لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب.