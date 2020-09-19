في ثالث أيام الترشح.. هدوء وغياب أزمة رقم "1" في محكمة جنوب القاهرة

رغم تكدس الراغبين في الترشح للبرلمان ونوابهم وأنصارهم على أبواب محكمة جنوب القاهرة، قبل ساعات من فتح باب الترشح الخميس الماضي، للتهافت من أجل الحصول على الرقم "1"، شهدت لجان تلقي طلبات الترشح هدوءا في الأوضاع في يومها الثالث.

وفي الساعات الأولى من صباح اليوم، أقبلت أعداداً أقل من المرشحين مقارنة باليوم الأول، وسط هدوء بلجان تلقي طلبات الترشح الثمانية في محكمة جنوب القاهرة بمنطقة زينهم، والتي فتحت أبوابها منذ التاسعة صباحا.

وحرص مسؤولي لجنة تلقي طلبات الترشح على اتباع التعليمات الصحية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد، حيث يسمح بدخول 5 أفراد فقط في كل مرة، بشرط ارتداء الكمامات مع مراعاه التباعد الاجتماعي، ووضع ملصقات بتحديد مكان كل فرد على بعد متر لتجنب انتشار الفيروس.