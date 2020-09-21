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محمود مسلم

حظك اليوم الاثنين 21-9-2020 برج العذراء على الصعيد المهني والعاطفي

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الوطن
12:10 ص | الإثنين 21 سبتمبر 2020
حظك اليوم برج العذراء

حظك اليوم برج العذراء

يستمتع مولود برج العذراء دائمًا بتحقيق الإنجازات والحصول على النجاح، ويفخر بذلك، كما يتصف بالطموح والثقة بالنفس.

وتقدم "الوطن" في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيد المهني

التناغم الفلكي يساعدك اليوم أن تشرح وجهة نظرك بهدوء وبلاغة.

حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيد العاطفي

القمر في منزل العلاقات يلهمك اليوم بأفكار متزنة وتصنع جوا صافيا مع من حولك.

ومن أبرز مشاهير برج العذراء الفنانة إيمان العاصي، ويوافق تاريخ ميلادها 28 أغسطس.

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