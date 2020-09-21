حظك اليوم الاثنين 21-9-2020 برج الميزان على الصعيد المهني والعاطفي

مولود برج الميزان يقع في الحب بسهولةٍ؛ لأنّ الحب بالنسبة إليه شيء هام في حياته، ويسعى دائمًا للكمال في علاقاته العاطفية.

وتقدم "الوطن" في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيد المهني

القمر في منزلك الثاني وعليك اليوم أن تستعين بكل الوسائل، لتحسين وتطوير نفسك ومن المهم أن تعتني بحساباتك.

حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيد العاطفي

اليوم كن مستعدًا لتقديم مزيد من الاهتمام بمن تحب، ولا تتسرع في أقوالك وردود أفعالك.

ومن أبرز مشاهير برج الميزان الفنان محمد منير، ويوافق تاريخ ميلاده 10 أكتوبر.