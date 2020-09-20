بروتوكول تعاون بين محافظة دمياط وبرنامج الأمم المتحدة "هابيتات"

وقعت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، اليوم الأحد، بروتوكول تعاون مع الدكتور علي عرفان، المدير الإقليمى لمكتب الدول العربية في برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية "هابيتات"، لتنفيذ مشروع معالجة مياه الصرف الصحي المدمجة بقرية "طبل".

جاءت مراسم توقيع البروتوكول بحضور الدكتورة رانيا هدية، مدير مكتب مصر فى برنامج المستوطنات البشرية، وعدد من قيادات الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، من بينهم الدكتور رفعت عبد الوهاب، مدير قطاع البحوث والتطوير، ومحمد عسل، رئيس مجلس إدارة الشركة، وأميمة متولي، رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي.

وأوضحت المحافظ أن الاتفاقية، التي تأتي ضمن مشروع "دعم الابتكار للمياه والصرف الصحي في مصر"، والذي تُنفذه الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، تهدف إلى خدمة ما يقرب من 2000 نسمة من أهالي قرية "طبل" بخدمات الصرف الصحي، مشيرةً إلى أن المحافظة أعلنت منذ أيام أنه تم وضع خطة محددة لتوصيل تلك الخدمة بالقرية.

كما أكدت أن الاتفاق يهدف أيضاً إلى تحسين الخبرة المعملية للإدارة المركزية لمياه الشرب والصرف الصحي، وضمان توفير تلك الخدمات من خلال تنمية الأنشطة البحثية في هذه المجالات.

وبموجب تلك المبادرة، سيقوم برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية بتقديم الدعم الفني اللازم لشركة مياه الشرب والصرف الصحي، للتعاقد على وحدة معالجة مياه الصرف الصحي بقرية "طبل"، وكذلك عمليات تركيبها وتشغيلها، على أن تقوم الشركة القابضة وهيئه مياه الشرب والصرف الصحي بتنفيذ شبكات الانحدار ومحطة الرفع وخط الطرد للقرية.