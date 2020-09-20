عاجل.. ضبط متهم جديد في واقعة إلقاء مسن بترعة بسوهاج

نجحت أجهزة الأمن في ضبط متهم جديد في واقعة التنمر على مسن فى سوهاج، وإلقائه فى أحد المصارف المائية.

ويأتى ذلك استمرارًا لجهود الأجهزة الأمنية لكشف ملابسات تداول مقطع فيديو على أحد التطبيقات الإلكترونية "تيك توك"، يتضمن قيام بعض الصبية بالتنمر على رجل مسن حال تواجده على حافة إحدى المجاري المائية، وقيام أحدهم بدفعه.

وكشفت جهود أجهزة البحث الجنائي، عن أن الواقعة تعود إلى شهر مايو الماضي، وأن مرتكبي الواقعة هم 3 أشخاص، وتم ضبط أحد المتهمين، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة المُشار إليها بالاشتراك مع باقي المتهمين.

وتمكن فريق البحث الجنائي المشكل لضبط المتهمين الهاربين من ضبط أحدهما، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وجاري تكثيف الجهود لضبط المتهم الثالث الهارب.