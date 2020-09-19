تضامن سوهاج: أسرة "مسن الترعة" رفضت إيداعه دار رعاية

قال محمد عبدالسلام، وكيل وزارة التضامن بسوهاج، إن الوزارة تعاملت مع فيديو إلقاء مسن بأحد الترع بسوهاج على الفور بعد انتشاره، حيث تم مقابله الرجل ووالدته وإخوته، وجميعهم يحصلون على معاش "تكافل وكرامة" وهو بحاجة للرعاية ومن أصحاب الهمم ويعاني من إعاقة ذهنية.

وأضاف "عبدالسلام"، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "مساء DMC" والذي تقدمه الإعلامية إيمان الحصري والمذاع على فضائية "DMC"، أن مدير الإدارة بالوزارة توجه للأسرة وتعاملت معهم، ولكنهم أكدوا على تمسكهم به وعدم إيداعه بأي من دور الرعاية، متابعًا: "هو رجل قريب من الطبيعي".

وأوضح أن الشباب الذين ظهروا معه في الفيديو سيتم التوصل إليهم قريبا، حيث إن الوزارة وبعد التواصل مع أهل المسن أكدوا على معرفتهم بهؤلاء الشباب.