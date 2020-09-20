157 مرشحا محتملا لانتخابات مجلس النواب 2020 في الإسكندرية

قال المستشار محمد المشد، رئيس محكمة الإسكندرية الابتدائية ورئيس اللجنة المشرفة على الانتخابات بالإسكندرية، إن عدد المرشحين المحتملين الذين تقدموا بأوراق ترشحهم على المقاعد الفردية للانتخابات البرلمانية 2020 في اليوم الرابع 6 مرشحين فقط.

وأضاف المشد، في تصريحات خاصة لـ"الوطن"، اليوم، أن عدد المرشحين بلغ 157 مرشحًا في 4 أيام، وذلك بعد ما تقدم 128 مرشحًا في اليوم الأول و9 مرشحين في اليوم الثاني، و14 مرشحًا في اليوم الثالث، و6 مرشحين في اليوم الرابع.

وأكد أن المحكمة بدأت في استقبال طلبات المرشحين المحتملين ، لافتا إلى أنه تم التشديد على ضرورة اتباع كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية اللازمة لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد، ومن المقرر أن يستمر فتح باب حتى 23 سبتمبر الجاري.

وبدأت محكمة الإسكندرية الابتدائية، في تلقي طلبات الترشح لخوض انتخابات مجلس النواب، الخميس الماضي، وشهدت توافد وزحام من المرشحين الذين حضروا صحبة أنصارهم وسط إجراءات أمنية واحترازية تحسبا لانتشار الفيروس المستجد.