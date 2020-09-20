بنسبة 70% من المخالفات.. 1000 طلب تصالح بـ"البياضية" في الأقصر

أعلن محمد صحصاح، رئيس مركز ومدينة البياضية، جنوب الأقصر، أن المركز التكنولوجى بالمدينة يشهد اقبالاً كثيفاً من المواطنين لتقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء.

وأوضح "صحصاح" أن عدد المتقدمين للتصالح حتى الآن، بلغ أكثر من 1000 طلب تصالح، بنسبة تصل إلى 70% من إجمالي المخالفات، مضيفاً أن العمل مستمر في المركز التكنولوجى على مدار اليوم وخلال أيام العطلات الرسمية، للتيسير على المواطنين، وتخفيفاً من التكدس والازدحام، وذلك بناء على توجيهات المستشار مصطفى ألهم، محافظ الأقصر.