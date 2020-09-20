بنسبة 70% من المخالفات.. 1000 طلب تصالح بـ"البياضية" في الأقصر
07:38 م | الأحد 20 سبتمبر 2020
أرشيفية
أعلن محمد صحصاح، رئيس مركز ومدينة البياضية، جنوب الأقصر، أن المركز التكنولوجى بالمدينة يشهد اقبالاً كثيفاً من المواطنين لتقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء.
وأوضح "صحصاح" أن عدد المتقدمين للتصالح حتى الآن، بلغ أكثر من 1000 طلب تصالح، بنسبة تصل إلى 70% من إجمالي المخالفات، مضيفاً أن العمل مستمر في المركز التكنولوجى على مدار اليوم وخلال أيام العطلات الرسمية، للتيسير على المواطنين، وتخفيفاً من التكدس والازدحام، وذلك بناء على توجيهات المستشار مصطفى ألهم، محافظ الأقصر.