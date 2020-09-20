قبرص تدعو الاتحاد الأوروبي إلى التضامن واتخاذ إجراءات حاسمة ضد تركيا

دعا وزير الدفاع القبرصي خارالامبوس بيتريديس، اليوم الأحد، الاتحاد الأوروبي إلى إظهار تضامنه من خلال اتخاذ إجراءات حاسمة ضد تركيا، على خلفية استفزازتها في شرق المتوسط.

ونقلت وكالة الأنباء القبرصية (سي إن إيه) عن بيتريديس - في كلمة ألقاها خلال حفل تأبين في نيقوسيا - "إن هناك حاجة إلى اتخاذ إجراء حاسم بشأن الوضع في شرق المتوسط، مشيرا إلى أنه ينبغي عدم التقليل من شأنه، كما ينبغي على الاتحاد الأوروبي إرسال رسالة قوية إلى تركيا مفادها بأنه لا يزال موحدا في التعامل مع أنشطة أنقرة غير القانونية".

وأضاف أن الدول التي تعتبر أصدقاء لقبرص، مثل روسيا والولايات المتحدة، من خلال زيارات وزراء خارجيتها الأخيرة إلى قبرص، وكذلك قمة دول جنوب أوروبا حول شرق المتوسط (ميد7) الأخيرة، أظهرت جميعها الدعم الكامل والتضامن مع قبرص ومع ممارستها لحقوقها السيادية.