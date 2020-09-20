غرق طفل 10 سنوات أثناء استحمامه في نهر النيل بالمنيا

عثر أهالي مركز أبوقرقاص، جنوب محافظة المنيا، على جثة طافية في نهر النيل، تبين أنها لطفل من مركز ملوي، غرق أثناء استحمامه في النهر، هرباً من حرارة الجو.

تلقى مدير أمن المنيا، اللواء محمود خليل، إخطاراً من اللواء خالد عبد السلام، مدير مباحث المديرية، بعثور أهالي مركز أبوقرقاص على جثة لطفل مجهول طافية على سطح المياه بنهر النيل.

انتقل المقدم علاء جلال، رئيس فرع البحث الجنائي لجنوب المنيا، والرائد أحمد رأفت، رئيس مباحث مركز ملوي، لفحص البلاغ، وتبين أن الجثة لطفل يُدعى "مازن م. م."، 10 سنوات، مقيم بمركز ملوي، وأنه أثناء استحمامه بالنيل جرفه التيار، ليلقى مصرعه غرقاً، وعُثر على جثتة طافية أمام مركز أبوقرقاص، ولا توجد شبهة جنائية.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة للتحقيق والتصرف، فأمرت بتسليم جثة الطفل إلى ذويه، والتصريح بدفنها.