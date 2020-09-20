روتاري مصر وإيطاليا يوقعان بروتوكول شراكة دولية

وقع كلًا من روتاري مصر منطقة 2451 وروتاري إيطاليا منطقة 2080، بروتوكول شراكة دولية (Inter Country Committee -ICC) بالقاهرة، بحضور محافظ المنطقة الروتارية 2451 أسامة الأحمر، سهير وهيب رئيسة لجنة ICC بالمنطقة.

وفي المقابل، أجرت هدي أبو رميلة مسؤل الـICC للتعاون المصري الايطالي، ومحافظ المنطقة 2080 و سؤل لجنة ال ICC للمنطقة 2080، توقيع البروتوكول بروما بمقر مكتب الروتاري، كممثلة للجانب المصري بالعاصمة الإيطالية.

وبدوره، أعرب سفير مصر بإيطاليا عن سعادته البالغه ودعمه لخدمة اهداف الروتاري وتعزيز أواصر الصداقه والتعاون بين البلدين لخدمة المجتمع المدني.

يشار إلى أنه في نوفمبر الماضي، عقدت المنطقة الروتارية 2451، احتفالية تسليم وتسلم منصب المحافظ، بحضور عدد كبير من المسؤولين وأعضاء الروتاري من مختلف الأندية، في أحد الفنادق الكبرى بالتجمع الخامس. وبدأت الاحتفالية بدخول الدكتور شريف والي، محافظ المنطقة الروتارية 2019-2020، بصحبة أسامة الأحمر المحافظ الجديد داخل قاعة الحفل.