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"روتاري مصر" ترسل 6 أطنان مساعدات للخرطوم لإغاثة المتأثرين بالفيضانات

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الوطن
12:11 م | الخميس 17 سبتمبر 2020
"روتاري مصر" ترسل 6 أطنان مساعدات للخرطوم لإغاثة المتأثرين بالفيضانات

أرسل نادي "روتاري مصر"، برئاسة أسامة الأحمر، 6 أطنان مواد غذائية من المصانع المصرية، في استجابة للمبادرة المصرية بإرسال المعونات الطبية العاجلة والأغذية لمنكوبي فيضان السودان.

جاء ذلك بعد تكليف من أسامة الأحمر للجنتي الإغاثة والطوارئ برئاسة المهندس سمير عامر، ولجنة تنمية الموارد برئاسة جيهان حلاوة، بتحديد الاحتياجات العاجلة للسودان من أدوية ومستلزمات طبية وألبان أطفال وأغذية وإرسالها، تمويلًا من الأندية الروتارية والزملاء الروتاريين بمصر.

وجرى التواصل مع السفارة المصرية بالسودان والأمانة العامة لوزارة الدفاع، وذلك لتسهيل نقل هذه المعونات إلى الخرطوم على متن إحدى الطائرات المصرية العسكرية الناقلة للمساعدات للشعب السوداني أسوة بما تمّ في مساعدات لبنان من قبل.

ويعتبر هذا المشروع امتدادًا لبذل "روتاري مصر" كل الجهد الممكن بتكريس مواردة الذاتية لدعم الدولة المصرية في مساعيها من أجل رفع المعاناة عن مصابي هذه الكوارث لرفع شأن الوطن والمواطنين.

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