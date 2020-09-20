شاعر أغنية أصالة "رفقا": الاقتباس من القرآن والحديث "مفيهوش مشكلة"

رد الشاعر محمد أبونعمة شاعر أغنية الفنانة السورية أصالة نصري الجديدة "رفقا" والتي أحدثت أزمة بسبب استخدامها جزءا من حديث نبوي في كلمات الأغنية.

قال نعمة في تصريحات لبرنامج إي تي بالعربي: "أنا مش فاهم ايه المشكلة فيما فعلته، الاقتباس من القرآن والحديث موجود فى الشعر منذ ألف عام وفعله أبوجعفر الأندلسي والأصفهاني"، مضيفا: "كلمات أغنيتي هادفة ولا يوجد بها أي ضرر".

كان الشيخ أحمد التركي، مدير عام التدريب بوزارة الأوقاف، انتقد الهجوم الحاد الموجه ضد أصالة، بعد طرحها أغنيتها الخليجية الجديدة "رفقا"، واتهامها باستخدام حديث نبوي في الأغنية بعدما قالت: "رفقا بمن عنهن قيل استوصوا خيرا بالنساء".

وتابع "التركي" في تصريحاته لـ"الوطن"، أن الهجوم مبالغ به، وأن الأغنية لا تتضمن سوى معاني سامية، وأنها لم تذكر قول رسول الله في الأغنية، وأنه يجوز تحويل تلك المعاني السامية إلى أغان مثلما فعلت، وانتشار هذه الأغنية، يزيد من انتشار المعاني الرفيعة والسامية.

ألبوم "أصالة" الخليجي، سيكون من إنتاج شركة روتانا للصوتيات والمرئيات، أول ألبومات أصالة بعد غياب عامين من الغناء.

الألبوم سيتضمن 20 أغنية خليجية هي: لا تستسلم، سوي، ووش كنت تقول، ونظرتي، ويوم لي، ويلطف بحالي، وأنا معاك، والله وتفارقنا، ورفقا، وأنا عمري، ونعم أشتاق، وبيان، وغيمتك هلت، ويامثبت، وكالمعتاد، والمحك، وغمض عيونك، وما عرفت أنطق، واشتقتلك، ودروب الأماني.