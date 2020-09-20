تجديد حبس قوادة مدينة نصر.. كونت شبكة من جروبات المطلقات

جددت المحكمة المختصة، اليوم، حبس "ن.ع" أشهر قوادة بمدينة نصر، لمدة 15 يوما، لاتهامها باعتياد ممارسة الأعمال المنافية للآداب، عن طريق الموقع عبر شبكة الإنترنت مقابل مبلغ مالي، وإنشاء صفحة على شبكة الإنترنت لاستقطاب راغبي المتعة.

واعترفت المتهمة خلال التحقيقات أنها كونت شبكة دعارة، عن طريق مراسلة الفتيات، وقالت: "كنت براسلهم على الخاص، إنبوكس يعني، وبعدين أخد صورهم، وأعرضها على الصفحة".

وأكدت المتهمة، خلال سؤالها عن المقابل المادي لنشاطها بقولها: "على حسب الزبون وجيبه، يعنى مفيش تسعيرة محددة، وبياخد حاجة على قد فلوسه برضه".

وخلال التحقيقات معها، لم تنكر المتهمة ما نسب إليها من اتهامات، وقالت إنها عقب تطليقها ومعاناتها ماديا، انشغلت معظم وقتها بمواقع التواصل الاجتماعى، وخلال تصفحها باستمرار لتك المواقع، لاحظت وجود جروبات مطلقات، "انضميت ليها بس اكتشفت إنها لحاجات تانية".

وأوضحت المتهمة، أن المقابل لم يكن ثابتا، بل كان يتوقف على جمال الفتاة، ورغبة الزبون، وحالته المادية: "فضلت مرزقة وماشية ومأكلانا عيش".

وألقت أجهزة الأمن، القبض على المتهمة من مسكنها فى منطقة المطرية بالقاهرة، مساء الجمعة، عقب رصد وجود صفحة على أحد مواقع التواصل الاجتماعى، لاستقطاب راغبي المتعة الحرام.

ورصدت الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الأمن الإجتماعي، وجود صفحة على أحد المواقع الإلكترونية، تحتوى على العديد من صور الفتيات وبعض العبارات التى تبدى خلالها المُعلنة استعداداها لممارسة الأعمال المنافية للآداب بمقابل مادي.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات، أمكن تحديد هويتها، وعقب تقنين الإجراءات، أمكن ضبطها بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول بالقاهرة، وتبين أنها بدون عمل ومقيمة بدائرة قسم شرطة المطرية.

وبمواجهتها أقرت باعتيادها على ممارسة الأعمال المنافية للآداب، عن طريق الموقع عبر شبكة الإنترنت مقابل مبلغ مالي، واعترفت بإنشاء صفحة على شبكة الإنترنت لاستقطاب راغبي المتعة من الرجال في أي محافظة.

كما عثر بحوزتها على هاتف محمول "يحتوى على الرسائل والمحادثات الدالة على نشاطها المؤثم، ومبلغ مالي من متحصلات أنشطتهم"

وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية، وإحالة المتهمة للجهات المختصة، والتى قررت حبسها 4 أيام على ذمة التحقيقات، وتم عرضها اليوم على المحكمة المختصة التى جددت حبسها، اليوم.