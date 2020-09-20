عزة مصطفى: الإخوان تتمنى نشوب حرب أهلية.. عاوزين يرجعونا للخراب

قالت الإعلامية عزة مصطفى، إن جماعة الإخوان الإرهابية تتمنى نشوب حرب أهلية بمصر، "الإخوان عايزين دم وعنف ودمار يحصل في مصر، وربنا حامي بلدنا وشعبها وأهدافهم لن تحدث على الإطلاق"، وذلك خلال تقديمها برنامج "صالة التحرير"، الذي يُعرض على شاشة "صدى البلد".

وأضافت "مصطفى"، أن الفيديو الذي ينشره المقاول الهارب محمد علي زاعما وجود تظاهرات في أطفيح يرجع إلى آخر أيام المعزول محمد مرسي، "الإخوان عايزين يرجعونا للخراب والفوضى وسرقة المحلات والسيارات".

وأشادت الإعلامية بالمبادرات التي نفذتها الدولة في قطاع الصحة، فضلا عن نظام التعليم الجديد، الذي سيقضي على الدروس الخصوصية، وإطلاق العديد من المشروعات القومية في كافة المجالات.

وكانت جماعة الإخوان الإرهابية قد دعت لتظاهرات من أجل التخريب اليوم 20 سبتمبر، على مواقع التواصل الاجتماعي، ولكن قابل الشعب المصري هذه الدعوات المشبوهة بالسخرية والرفض.