المنيا تواصل علاج الأمراض المزمنة ضمن "100 مليون صحة"

أعلنت مديرية الصحة بالمنيا، استمرار فعاليات مبادرة رئيس الجمهورية 100 مليون صحة، وذلك لفحص وعلاج الأمراض المزمنة والاكتشاف المبكر للاعتلال الكلوي بجميع مراكز المحافظة، والتي بدأت من 18 سبتمبر الجاري، وتستمر حتى نهاية شهر ديسمبر المقبل، حرصا من الدولة على الارتقاء بصحة المواطن المصري.

أوضح الدكتور محمد نادى، وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، أن المبادرة تهدف إلى الكشف المبكر، ومتابعه الفحص، والعلاج، والحد من مضاعفات، ووفيات الامراض المزمنة، وتستهدف المبادرة جميع المواطنين من عمر 18 إلى ما فوق 40 عاماً، والمسجلين بقاعدة بيانات 100 مليون صحة بارتفاع في نسبة السكر بالدم أو ارتفاع في قياس ضغط الدم عن المعدلات الطبيعية.

أكد وكيل الوزارة أن المبادرة تعمل على الآتي (الكشف المبكر للسكر والضغط – الاكتشاف المبكر للاعتلال الكلوي - تحديد مستوى زيادة الوزن والسمنة - إجراء الفحوصات الطبية اللازمة - صرف العلاج بشكل دوري - التوعية الصحية لجميع المواطنين)، وأوضح أن الفحص وصرف الادوية بالمجان، والخدمات تقدم من خلال فرق عمل مدربة بالوحدات الصحية والمراكز الطبية بجميع مراكز المحافظة.

أوضح الدكتور أحمد خليل مدير الإدارة العامة للرعاية الاساسية ومسئول المبادرة بالمحافظة ان المديرية قامت بتجهيز 277 فريق طبي ما بين متحرك وثابت في جميع أنحاء المحافظة، ليتم العمل على فترتين من 9 صباحاً وحتى 3 عصراً ومن 3 عصراً وحتى 9 مساءاً طوال أيام الاسبوع، كما تم التشديد على اتباع جميع الإجراءات الاحترازية والوقائية وتنظيم المترددين بتحقيق التباعد الاجتماعي الذي يضمن سلامه المواطنين.