نائب محافظ الجيزة: الوطنية للتدريب ساهمت في تطوير المهارات

قال إبراهيم ناجي الشهابي، نائب محافظ الجيزة، إنّ تجربة الأكاديمية الوطنية للتدريب خطوة على الطريق الصحيح لإعداد الكوادر في الجهاز الإداري للدولة، ومن أهم مميزاتها أنّها أصبحت إدارة مدرسة مصرية بدأت مصدقيتها في تطوير برامجها.

وأضاف الشهابي، لـ"الوطن"، أنّنا كنواب للمحافظين استفدنا من الأكاديمية الوطنية للتدريب في تطوير مهارتنا، ودرسنا فيها بشكل مكثف بعض المهارات العملية التي مكنتنا من مباشرة مهام عملنا من اللحظة الأولى لتولي المسؤولية.

وتابع أنّ نواب المحافظين لديهم خلفيات علمية ومهنية مختلفة، وهنا جاء دور الأكاديمية الوطنية للتدريب في توحيد هذه المفاهيم حول طبيعة الجهاز الإداري للدولة.

وتشهد الأكاديمية الوطنية للتدريب انطلاق المرحلة الثانية من البرنامج التدريبي الخاص بنواب المحافظين، بحضور الدكتورة رشا راغب المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية واللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية.

ويهدف البرنامج لتمكين الكوادر الفعالة لتصبح قادرة على فهم واستخدام الأساليب الحديثة في صنع السياسات وإدارة صنع القرار وتحويل التفكير التقليدي لمفاهيم الإدارة العامة إلى أسلوب أكثر حداثة، توافقاً مع أحدث التطبيقات والنماذج الدولية.

يتماشى البرنامج مع استراتيجية التنمية المستدامة: رؤية مصر 2030 التي تركز على 3 محاور رئيسية؛ الاقتصاد والبيئة والبعد الاجتماعي مع توفير اهتمام خاص لفئات محددة من المجتمع بما في ذلك الشباب والنساء و ذوي الإعاقة، ويوفر البرنامج للمشاركين المعرفة والأدوات والمهارات ذات الصلة لتعريفهم بجميع جوانب الإدارة العامة.